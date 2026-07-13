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Drama na Jadranu! Auto udarilo u pristanište, pa upalo u more, snimljena dramatična akcija spasavanja

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ATV redakcija
13.07.2026 13:04

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Драма на Јадрану! Аутомобил ударио у пристаниште, па упао у море, снимљена драматична акција спасавања
Foto: Iks/printscreen

Pripadnici Vojne akademije spriječili su moguću tragediju u centru Trsta nakon što je automobil u kojem je bio muškarac (41) sletio u more kod pristaništa na Trgu ujedinjenja Italije.

Do nesreće je došlo u nedjelju oko podneva, dok su studenti Vojne akademije izlazili iz autobusa tokom zvanične posjete gradu.

Automobil je iz za sada neutvrđenih razloga udario u pristanište i završio u vodi.

Nekoliko vojnika odmah je reagovalo, skočilo u more i doplivalo do vozila, iz kojeg su uspjeli da izvuku vozača. Muškarac iz Trsta je spasen i predat ekipi Hitne medicinske pomoći.

Povrijeđen vojnik

Muškarac je prevezen u bolnicu, gdje je utvrđeno da nije teže povrijeđen. Tamo je prevezen i jedan od vojnika koji je zadobio povrede prilikom spasavanja vozača.

Tršćanski vatrogasci su na lice mjesta stigli sa operativnim timom, dizalicom i brodom specijalizovane pomorske jedinice. U operaciju je uključen i helikopter leteće jedinice vatrogasne brigade Venecije sa dva ronioca.

Vatrogasci su pomoću sonara pronašli automobil na dubini od sedam metara, oko 20 metara od obale. Ronioci su potom pregledali vozilo kako bi provjerili da li se u njemu nalazi još neko, nakon čega su ga specijalnim balonima za podizanje izvukli na površinu i približili obali, gdje je automobil uklonjen dizalicom.

Karabinjeri iz Trsta pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti nesreće i razlog zašto je automobil završio u moru.

(RAI)

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