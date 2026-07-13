Takozvana zapadna koalicija voljnih je koalicija zemalja koje huškaju na rat i ne žele mir, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je koalicija ratnih huškača, grupa zemalja koje ne žele mir već nastavak rata", naveo je Peskov, komentarišući planirani sastanak takozvane koalicije voljnih, koji će kasnije danas biti održan u Parizu.

Prema njegovim riječima, to je grupa zemalja koje su u zabludi kada misle da mogu da nanesu strateški poraz Rusiji.

"Moskva će pažljivo pratiti današnji sastanak, pošto bi te zemlje mogle da se odluče na neprijateljske poteze usmjerene protiv Rusije", dodao je Peskov, prenosi Srna.