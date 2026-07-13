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Peskov: "Koalicija voljnih" - koalicija ratnih huškača

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ATV redakcija
13.07.2026 12:51

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Takozvana zapadna koalicija voljnih je koalicija zemalja koje huškaju na rat i ne žele mir, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je koalicija ratnih huškača, grupa zemalja koje ne žele mir već nastavak rata", naveo je Peskov, komentarišući planirani sastanak takozvane koalicije voljnih, koji će kasnije danas biti održan u Parizu.

Prema njegovim riječima, to je grupa zemalja koje su u zabludi kada misle da mogu da nanesu strateški poraz Rusiji.

"Moskva će pažljivo pratiti današnji sastanak, pošto bi te zemlje mogle da se odluče na neprijateljske poteze usmjerene protiv Rusije", dodao je Peskov, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Koalicija voljnih

Rusija

Sukob

Moskva

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