Izbila epidemija norovirusa u Portugalu, preko 100 zaraženih

Epidemija norovirusa zarazila je više od 100 ljudi u Portugalu, a vjeruje se da je epidemija povezana sa sportskim događajem u centralnom gradu Kaldas da Rainja.

Simptomi koji su pomogli u dijagnostikovanju bolesti uključivali su povraćanje, dijareju, mučninu, groznicu, bol u stomaku i glavobolju, javlja Evronjuz .

Sve je počelo prošle nedjelje kada je odjeljenje za hitne slučajeve bolnice Kaldas da Rainja liječilo više od 60 ljudi sa simptomima gastroenteritisa. Prema lokalnim novinama Žornal das Kaldas, gradsko veće je potvrdilo ukupno 122 slučaja infekcije nakon što je dobilo rezultate laboratorijskih testova.

„Svi uzorci stolice poslati Nacionalnom institutu za zdravlje dr Rikardo Horhe bili su pozitivni na norovirus genogrupe II, čime je identifikovan vjerovatni uzrok epidemije“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Najviše zaraženih na fudbalskom turniru

Utvrđeno je da je većina slučajeva, oko 80, povezana sa međunarodnim omladinskim fudbalskim turnirom koji je organizovala kompanija Futmanija u opštinama Kaldas da Rainja i Obidoš od 24. juna do 8. jula.

Istraga o izvoru infekcije

Javnozdravstvene vlasti i Administracija za bezbjednost hrane i ekonomiju (ASAE) sprovele su testove ugostiteljske službe koja je služila hranu na turniru, prikupljajući uzorke hrane i briseve sa površina. Međutim, nisu pronađeni dokazi koji povezuju ugostiteljsku službu sa izvorom infekcije. Istraga o porijeklu epidemije je u toku.

Organizator: „To su bili teški dani“

Organizator događaja je objavio ovo na Fejsbuku, opisujući ovogodišnje izdanje kao izuzetno teško. „Ova godina nam je donijela izazove koje nismo planirali: jak toplotni talas i epidemiju virusa koja je pogodila naše učesnike turnira.

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To su bili teški dani tokom kojih smo pokušavali da donosimo brze i ispravne odluke, uvek stavljajući zdravlje svih na prvo mjesto“, navodi se u objavi.

Šta je norovirus?

Norovirus je jedan od najčešćih uzroka gastroenteritisa i veoma je zarazan. Širi se sa osobe na osobu, kontaktom sa zaraženim predmetima i površinama, i konzumiranjem kontaminirane vode ili hrane, posebno sirovih školjki i nedovoljno opranog povrća.

Ljetnji rizik i prethodni slučajevi

Početkom ljeta, zdravstvene vlasti su upozorile da se sa dolaskom vrućine, dužim danima, obrocima van kuće, zabavama, odlascima na plažu, etnjim kampovima i porodičnim okupljanjima povećava vjerovatnoća širenja nekih virusa.

U maju ove godine, epidemija norovirusa proširila se na kruzer Ambišn, koji je prevozio više od 1.700 ljudi, primoravajući putnike i posadu da se izoluju tokom zaustavljanja u Bordou.

(indeks)