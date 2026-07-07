Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

Fudbalska reprezentacija Norveške našla se u neočekivanim i izuzetno teškim problemima uoči predstojeće, ključne utakmice koja za ovu generaciju predvođenu Erlingom Halandom nosi istorijski značaj.

Kako prenose tamošnji mediji, unutar nacionalnog tima proširila je žestoka viroza koja je izbacila iz stroja nekoliko ključnih igrača, dok se medicinski tim bori s vremenom kako bi osposobio ostatak ekipe.

Selektor i stručni štab su u panici jer se simptomi, koji uključuju visoku temperaturu i opštu slabost, šire među igračima brže nego što se očekivalo. Imena zaraženih fudbalera se još uvijek drže u strogoj tajnosti kako se ne bi otkrivale karte protivniku, ali je potvrđeno da je situacija itekako ozbiljna.

"Imamo vanredno stanje u ekipi. Radimo sve što je u našoj moći, izolovali smo bolesne igrače, ali situacija nije nimalo prijatna pred meč ovolike važnosti", kratko je prokomentarisao izvor blizak norveškom taboru.

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Podsjećamo, Norvežani već godinama pokušavaju sklopiti tim koji će prekinuti post i plasirati se na veliko takmičenje, a ova utakmica označena je kao "biti ili ne biti" za njihovu zlatnu generaciju.

Utakmica Norveška - Engleska se igra u subotu od 23 sata.

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