Navijači Borca pristižu na stadion pred meč sa Levskim

Najvatreniji navijači Borca u korteu stigli su na Gradski stadion u Banjaluci gdje se igra meč kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog iz Sofije.

Nešto prije njih na stadion su stigli i bugarski navijači koji su do svog dijela tribina ispraćeni uz jake policijske snage. Najvatreniji navijači Levskog, njih 500, biće smješteno na posebnom dijelu Gradskog stadiona namijenjenog za gostujuće navijače, a oko 200 navijača biće na zapadnoj tribini.

Kladionici na strani tima iz Sofije

Kladionice uoči ovog duela prednost daju ekipi Levskog koja je, prema bukmejkerima, favorit u banjalučkom okršaju dvije ekipe.

Ipak, teren će kao i uvijek biti jedino mjerilo kvaliteta, a “crveno plavi” poručili su da će dati sve od sebe da upišu pobjedu.