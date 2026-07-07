Navijači Borca pristižu na stadion pred meč sa Levskim

Autor:ATV redakcija
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Najvatreniji navijači Borca u korteu stigli su na Gradski stadion u Banjaluci gdje se igra meč kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog iz Sofije.
Nešto prije njih na stadion su stigli i bugarski navijači koji su do svog dijela tribina ispraćeni uz jake policijske snage. Najvatreniji navijači Levskog, njih 500, biće smješteno na posebnom dijelu Gradskog stadiona namijenjenog za gostujuće navijače, a oko 200 navijača biće na zapadnoj tribini.
Kladionice uoči ovog duela prednost daju ekipi Levskog koja je, prema bukmejkerima, favorit u banjalučkom okršaju dvije ekipe.
Ipak, teren će kao i uvijek biti jedino mjerilo kvaliteta, a “crveno plavi” poručili su da će dati sve od sebe da upišu pobjedu.
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