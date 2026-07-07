Nevjerovatno! Pogledajte kako je Mesi promašio drugi penal na Mundijalu

Lionel Mesi je promašio i drugi penal na Svjetskom prvenstvu, nakon što mu je u 19. minutu susreta osmine finala protiv Egipta, golman Šobair zaustavio udarac sa bijele tačke.

Nakon što je bio neprecizan protiv Austrije u grupnoj fazi, najbolji argentinski igrač se nije proslavio ni protiv Egipta.

U 17. minutu Taljjafiko je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s protivničkim igračem, a sudija Leteksije je odmah pokazao na penal.

Mesi je preuzeo odgovornost, ali Šobair je sjajno pročitao i odbranio njegov udarac.

Promašeni penal Mesija pogledajte ovdje.

Osim toga, Mesi je postao prvi igrač u istoriji koji je promašio dva penala na jednom Mundijalu.