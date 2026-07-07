Nevjerovatno! Pogledajte kako je Mesi promašio drugi penal na Mundijalu

Autor:ATV redakcija
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Lionel Mesi je promašio i drugi penal na Svjetskom prvenstvu, nakon što mu je u 19. minutu susreta osmine finala protiv Egipta, golman Šobair zaustavio udarac sa bijele tačke.
Nakon što je bio neprecizan protiv Austrije u grupnoj fazi, najbolji argentinski igrač se nije proslavio ni protiv Egipta.
U 17. minutu Taljjafiko je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s protivničkim igračem, a sudija Leteksije je odmah pokazao na penal.
Mesi je preuzeo odgovornost, ali Šobair je sjajno pročitao i odbranio njegov udarac.
Promašeni penal Mesija pogledajte ovdje.
Osim toga, Mesi je postao prvi igrač u istoriji koji je promašio dva penala na jednom Mundijalu.
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