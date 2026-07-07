Rade Bogdanović se propisno obrukao: Htio da ponizi Halanda, sad mu se smiju

Nakon velike pobjede Norveške protiv Brazila sa 2:0 i prolaska u četvrtfinale Mundijala, mnogi su se na društvenim mrežama osvrnuli na riječi analitičara Radeta Bogdanovića koji nije baš bio naklonjen prema Skandinavcima za koje je rekao da nemaju nikakve šanse u ovom meču.

- Šta su veslali, veslali su - počeo je Bogdanović najavu za taj meč koji je tek predstojao rekavši da će protiv Brazilaca biti totalno drugačiji meč i da će to Južnoamerikanci da dobiju.

Bio je ovaj bivši fudbaler prilično samouvjeren kada je to izgovarao ne ostavljajući nimalo prostora Erlingu Halandu i drugovima da se izbore za dalje, ali...

Baš je Haland sa dva gola poslao kući višestruke šampione svijeta, a može se komotno i reći da su po igri sve zaslužili što im se dešava.

Odegard notice fans don’t enjoy his Viking Row and he gave Erling Haaland the drum stick to lead the ship for the world to witness the biggest Viking Row pic.twitter.com/i5BY1ffLNu — Paramount Globe (@paramountglobe) July 5, 2026

Norvežani će tako protiv Engleske tražiti put do polufinala.

(Telegraf)