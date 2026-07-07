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Rade Bogdanović se propisno obrukao: Htio da ponizi Halanda, sad mu se smiju

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ATV redakcija
07.07.2026 17:21

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Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију
Foto: Printscreen/RTS

Nakon velike pobjede Norveške protiv Brazila sa 2:0 i prolaska u četvrtfinale Mundijala, mnogi su se na društvenim mrežama osvrnuli na riječi analitičara Radeta Bogdanovića koji nije baš bio naklonjen prema Skandinavcima za koje je rekao da nemaju nikakve šanse u ovom meču.

- Šta su veslali, veslali su - počeo je Bogdanović najavu za taj meč koji je tek predstojao rekavši da će protiv Brazilaca biti totalno drugačiji meč i da će to Južnoamerikanci da dobiju.

Bio je ovaj bivši fudbaler prilično samouvjeren kada je to izgovarao ne ostavljajući nimalo prostora Erlingu Halandu i drugovima da se izbore za dalje, ali...

Baš je Haland sa dva gola poslao kući višestruke šampione svijeta, a može se komotno i reći da su po igri sve zaslužili što im se dešava.

Norvežani će tako protiv Engleske tražiti put do polufinala.

(Telegraf)

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Rade Bogdanović

Erling Haland

Svjetsko prvenstvo 2026

Brazil

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