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Ronaldo - ne želimo te 'ubiti', ali dosta je

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ATV redakcija
07.07.2026 17:19

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Роналдо - не желимо те 'убити', али доста је
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Ispadanje Portugala sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Španije (0:1) pokrenulo je lavinu nezadovoljstva u tamošnjim medijima, a na meti žestokih kritika našao se kapiten reprezentacije Kristijano Ronaldo.

Ugledni portugalski sportski list A Bola objavio je vrlo oštar osvrt pod naslovom "Kristijano Ronaldo: ne želimo te 'ubiti', ali dosta je", u kojem se jasno poručuje da je stigao trenutak za konačni odlazak legendarne sedmice.

U tekstu se navodi kako je nužno jednom zauvijek zatvoriti ciklus kapitena koji je trajao znatno duže nego što je trebao. Autor ističe kako Ronaldo zbog golemog ega više nije sposoban prihvatiti ulogu džokera s klupe, iako su njegove trenutni nastupi na terenu neuporedivi s onim što donose mlađi igrači, poput Gonsala Ramosa.

Кристијано Роналдо
Kristijano Ronaldo

Portugalci pišu o "bolesnoj obavezi" da Ronaldo mora provesti svaku minutu na terenu, što je potpuno ugušilo igru reprezentacije i odvelo je u rezultatsku propast.

"Ne staviti Gonsala Ramosa u igru, u utakmici u kojoj je Španija u drugom poluvremenu pritiskala Portugal, bilo je šlag na tortu cirkusa užasa Roberta Martineza."

Nakon bolnog poraza, sam Ronaldo se u miks-zoni branio od kritika izjavom kako ga "već 23 godine pokušavaju ubiti", ali A Bola mu oštro odgovara kako niko ne želi uništiti njegovu ostavštinu, već se radi o čistoj fudbalskoj realnosti 2026. godine koja više ne trpi takav status quo.

Кристијано Роналдо
Kristijano Ronaldo

List zaključuje kako je sramotno što se ekipa pod vodstvom Roberta Martineza prilagođavala isključivo Ronaldovom statusu, dok su u isto vrijeme dokazane klase i ponajbolji igrači svojih klubova ostajali u sjeni njegovog ega. S promjenom na klupi i izglednim dolaskom Žorga Žezusa, ugledni list traži hitne i korjenite promjene, naglašavajući da je vrijeme da Ronaldo konačno napravi korak u stranu.

(Radio Sarajevo)

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Portugal

kritike fanova

Svjetsko prvenstvo 2026

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