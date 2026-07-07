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Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 12:31

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Mladi češki fudbaler David Jerabek (19) tragično je izgubio život tokom ljetovanja na grčkom ostrvu Rodos, nakon što ga je na lokalnom putu udario kamion, prenose grčki mediji.

Tragedija se dogodila u utorak ujutru na putu koji povezuje mjesta Kalavarda i Kamiri. Prema prvim informacijama, nesrećni mladić je bio na odmoru sa svojom djevojkom i njenom porodicom, a kobnog jutra je izašao da trči pored puta.

U jednom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, na njega je naletjelo manje teretno vozilo kojim je upravljao mještanin.

Na lice mjesta odmah su stigle ekipe hitne pomoći i policije, ali nesrećnom tinejdžeru nije bilo spasa. Ljekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

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Vozač kamiona je priveden i podvrgnut alkotestiranju i testiranju na narkotike, što je standardna procedura u ovakvim situacijama. Lokalna policijska uprava na Rodosu sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok ove stravične nesreće.

Grčki mediji podsećaju da pojedini lokalni putevi na ostrvima nemaju trotoare niti adekvatno osvjetljenje, zbog čega se turistima savjetuje ogroman oprez prilikom kretanja pešice ili tokom sportskih aktivnosti blizu kolovoza.

Identitet mladog sportiste još uvijek nije zvanično saopšten javnosti, a o tragediji je odmah obaviještena i ambasada Češke Republike u Atini kako bi se pružila pomoć porodici, prenosi Telegraf.

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