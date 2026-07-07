Ukrajina neprestano traži nove vrste naoružanja, i odbrambenog i ofanzivnog karaktera. To ni na koji način ne može spriječiti nastavak Specijalne vojne operacije do ostvarenja naših ciljeva, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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Istakao je da Rusija i dalje smatra da je političko-diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini najpoželjniji put, ali će, ukoliko Kijev ne pokaže spremnost za mirovne pregovore, nastaviti Specijalnu vojnu operaciju do ostvarenja postavljenih ciljeva.

On je naglasio da stalni zahtjevi Ukrajine za isporuke novog naoružanja, kako odbrambenog tako i ofanzivnog, neće uticati na tok ruske vojne operacije, prenosi RT Balkan.

"Ukrajina neprestano traži nove vrste naoružanja, i odbrambenog i ofanzivnog karaktera. To ni na koji način ne može spriječiti nastavak Specijalne vojne operacije do ostvarenja naših ciljeva", poručio je portparol Kremlja.

Prema njegovim riječima, Moskva i dalje daje prednost političkom i diplomatskom rješavanju sukoba.

"Za nas je i dalje poželjnije rješavanje ovog konflikta političko-diplomatskim sredstvima. U nedostatku spremnosti kijevskog režima da se uključi u mirovno rješavanje, Specijalna vojna operacija će se nastaviti do potpunog ostvarenja naših ciljeva", podvukao je.

Portparol šefa ruske države je dodao da Rusija održava kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama radnim kanalima i izrazio nadu da će američki napori usmjereni ka mirnom rješavanju ukrajinskog sukoba dati rezultate.

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Podsjetio je na to da je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta istakao da Rusija ostaje otvorena za takav put.

Osvrćući se na situaciju na terenu, portparol Kremlja je naveo da ruska vojska nastavlja rad na formiranju bezbjednosne, odnosno tampon-zone.

Kako je naglasio, oslobađanjem Konstantinovke učinjen je važan korak u taktičkom i strateškom smislu.