Vještaci o pronađenim kostima u Sarajevu

Kosti koje su sinoć pronađene u Sarajevu tokom radova u Ulici Safvet-bega Bašagića su nedvosmisleno životinjskog porijekla, mišljenje je vještaka.

Podsjećamo, kako je jutros, 7. jula, potvrđeno za "Nezavisne novine", kosti su pronašli radnici. BiH Uznemirujuće otkriće u Sarajevu: Radnici pronašli kosti ispod taksi štanda O svemu je bio obaviješten tužilac, a obavljen je i uviđaj.

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