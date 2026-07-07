Vještaci o pronađenim kostima u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Kosti koje su sinoć pronađene u Sarajevu tokom radova u Ulici Safvet-bega Bašagića su nedvosmisleno životinjskog porijekla, mišljenje je vještaka.
Podsjećamo, kako je jutros, 7. jula, potvrđeno za "Nezavisne novine", kosti su pronašli radnici.
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Uznemirujuće otkriće u Sarajevu: Radnici pronašli kosti ispod taksi štanda
O svemu je bio obaviješten tužilac, a obavljen je i uviđaj.
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