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Vještaci o pronađenim kostima u Sarajevu

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 13:34

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Вјештаци о пронађеним костима у Сарајеву

Kosti koje su sinoć pronađene u Sarajevu tokom radova u Ulici Safvet-bega Bašagića su nedvosmisleno životinjskog porijekla, mišljenje je vještaka.

Podsjećamo, kako je jutros, 7. jula, potvrđeno za "Nezavisne novine", kosti su pronašli radnici.

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O svemu je bio obaviješten tužilac, a obavljen je i uviđaj.

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Tagovi :

Sarajevo

kosti

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