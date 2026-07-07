Nosiće nanogicu: Marin Le Pen osuđena na tri godine zatvora

Lider francuske desnice Marin Le Pen osuđena je danas u žalbenom postupku na tri godine zatvora, od kojih dvije godine uslovno, uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 mjeseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno.

Njoj je sud izrekao tu kaznu u slučaju zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta za asistente poslanika, javljaju francuski mediji.

Bivša predsjednica Nacionalnog okupljanja ocijenila je da "nije moguće" voditi kampanju za predsjedničke izbore 18. aprila i 2. maja 2027. godine sa elektronskom nanogicom.

Ona bi trebalo da prepusti mjesto kandidata Žordanu Bardeli (30). Odluka o tome mogla bi da bude objavljena večeras u dnevniku u 20-časova na televiziji TF1.

Predsjednica suda izrekla je kaznu liderki Nacionalnog okupljanja (RN), koja je proglašena krivom za zloupotrebu sredstava.

Tokom izricanja presude Le Penovoj, njene pristalice u sudnici držale su ruke preko usta.

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Bivši evroposlanik RN Bruno Golniš, koji nije prisustvovao izricanju presude, osuđen je na tri godine zatvora i jednogodišnju zabranu kandidovanja.

U prvostepenom postupku zabrana kandidovanja iznosila je tri godine.

Fernan Le Rašinel, prvi kome je izrečena presuda u ovom postupku, osuđen je na dvije godine zatvora uslovno, novčanu kaznu od 15.000 evra i jednogodišnju zabranu kandidovanja, dok mu je u prvostepenom postupku bila izrečena zabrana od tri godine.

Predsjednica žalbenog suda istakla je na početku postupka da su "činjenice ozbiljne", navodeći da su se sporne radnje odvijale tokom 11 godina i tri mandata, uprkos upozorenjima Evropskog parlamenta o poštovanju pravila.

Sud je naveo da iznos sredstava za koja se sumnja da su nenamenski korišćena iznosi 2,8 miliona evra, ali je istovremeno ukazao na "odsustvo ličnog bogaćenja" optuženih.

Predsjednica suda ocijenila je da je postojao "način funkcionisanja" čiji je cilj bio da se evropska sredstva koriste za druge namjene od onih za koje su bila predviđena.

- Analiza različitih ugovora, uloga različitih učesnika tokom više godina, najprije pod uticajem Žan-Mari Le Pena, a potom Marin Le Pen, potvrđuje način funkcionisanja čiji je cilj bio prisvajanje evropskih sredstava za drugu svrhu - navela je predsjednica suda.

Žordan Bardela je odluku suda pratio iz sjedišta stranke.

Slučaj se odnosi na optužbe da su poslanici tadašnjeg Nacionalnog fronta koristili sredstva Evropskog parlamenta za plaćanje stranačkih saradnika, umjesto za rad na evropskim poslovima.

U prvostepenom postupku 31. marta 2025. godine, Marin Le Pen, trostruka kandidatkinja za predsednika Francuske, osuđena je na četiri godine zatvora, od čega dvije uslovno, novčanu kaznu od 100.000 evra i pet godina zabrane kandidovanja uz neposredno izvršenje kazne.