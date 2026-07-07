Dječaci se utopili tokom kobne igre: Poznati detalji tragedije

Stravična tragedija u kojoj su se u maju 2024. godine utopila dva tinejdžera ponovo je šokirala javnost nakon što su na aktuelnoj istrazi otkriveni jezivi detalji kobnog dana.

Trinaestogodišnji Aras Rudzijanskas izgubio je život pokušavajući da spasi svog četrnaestogodišnjeg druga Davida Raduta iz rijeke Tajn u Ovingamu, nakon što se nedužna dječija igra na ljuljašci od konopca pretvorila u pakao.

Prema svjedočenjima na istražnom sudu u Morpetu, grupa od oko 20 prijatelja otputovala je iz Njukasla na rijeku, a incident se dogodio manje od pola sata nakon njihovog dolaska.

Pantonio u vodu i povukao druga na dno

David, koji je bio neplivač, slučajno je ispustio konopac ljuljaške i pao u vodu. Umjesto da ispliva na obalu, počeo je panično da doziva pomoć, zbog čega je hrabri Aras bez razmišljanja utrčao u rijeku kako bi ga dovukao na sigurno.

Istraga je otkrila sljedeće šokantne pojedinosti krize u vodi:

David je u stravičnoj panici počeo da gura Arasa pod vodu dok su se obojica lavovski borili sa strujom.

Drugo dijete iz grupe dotrčalo je i uhvatilo Davida za ruke, ali je moralo da ga pusti jer je osjetilo kako sila vuče i njega pod vodu.

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David je ubrzo potonuo i nestao, dok je Arasovo tijelo struja odnijela nizvodno, gdje ga je licem nadolje pronašla žena na dasci za veslanje.

Srce mu ponovo pokrenuli, ali spas nije uspio

Žena koja je veslala na dasci, Fiona Metjuz, izvukla je jedva vidljivo Arasovo tijelo iz vode i počela da mu radi kompresiju grudnog koša rukama, pošto je veslo već bila izgubila. Nju su na obali dočekali bolničari koji su nakon hitnog oživljavanja uspjeli da ponovo pokrenu Arasovo srce.

Dječak je avionom hitne pomoći prebačen u Kraljevsku Viktorijansku bolnicu u Njukaslu, gdje je tragično preminuo tri dana kasnije. Tijelo drugog dječaka, Davida, policijski ronioci pronašli su iste večeri na dnu rijeke.

Ukleto mjesto već odnijelo jedan mladi život

Pomoćnik mrtvozornika Pol Dan izrazio je duboku tugu i šok pred porodicama stradalih dječaka, napominjući da mu ovo nije prvi put da vodi istragu zbog utapanja na istom ovom dijelu rijeke Tajn:

„Bavio sam se istragom Roberta Haterslija (13), još jednog mladića ubijenog pod drugim okolnostima u istom dijelu rijeke 2022. godine. Sjećam se da sam sjedio sa njegovom porodicom i jako se nadao da neću morati ponovo da imam druge porodice ispred sebe, a evo nas, nažalost, sa sličnim spletom okolnosti.“

Policija je nakon tragedije naložila da se odsiječe grana sa kobnom ljuljaškom, ali je sudu saopšteno da je sljedećeg jutra nepoznata osoba došla i potpuno posjekla cijelo drvo. Istraga o ovoj nezapamćenoj nesreći se nastavlja, prenosi Dejlimejl.