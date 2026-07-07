Cilj pojačavanja vojne proizvodnje u članicama NATO-a je da se režim ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog snabdijeva oružjem "do kraja", izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je novinarima rekao da je razlog za povećanu proizvodnju oružja da se ono šalje Kijevu da bi, kako brojni predstavnici evropske elite to kažu, Ukrajina umjesto njih mogla da "iscrpi Rusiju".

Lavrov je istakao da će želja Alijanse da se do krajnjih granica militarizuje na kraju dovesti do poraza NATO-a u toj trci.

Svijet Kremlj: Naoružavanje Ukrajine neće spriječiti nastavak SVO

On je dodao da Rusija čeka rezultate sastanka NATO-a koji se danas i sutra održava u Ankari.