Pronađeno tijelo, sumnja se da je riječ o atentatorki na biznismena

U blizini Kijeva pronađeno je tijelo žene. Sumnja se da je riječ o osumnjičenoj za pokušaj atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Kako prenose ukrajinski mediji, tijelo je nađeno u ponedjeljak, a prema nezvaničnim informacijama preminula osoba je upucana.

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Podsjetimo, Interpol je 3. jula raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

Interpol je objavio i dve fotografije osumnjičene uz obavještenje u kojem se navodi da ima tetovažu, za koju se vjeruje da prikazuje zmiju, na desnoj ruci od ramena do lakta.

The hitwoman who killed Yermolaev in Monaco entered Ukrainian territory legally. No one detained her. She entered on the 1st. The operation to assassinate Yermolaev was planned by the Main Directorate of Intelligence.



Let me remind you: the Main Directorate of Intelligence of… pic.twitter.com/jHaMgHxbz3 — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) July 7, 2026

Navodi se da je rođena u Ukrajini, da ima tamnu kosu i da govori njemački.

Berezovska je posljednji put viđena kako bježi iz Monaka, nakon što je pokušala da ubije 58-godišnjeg oligarha Vadima Jermolajeva, njegovu ljubavnicu, 46-godišnju Anu Nasobinu i njihovog sina, aktriviranjem eksplozivne naprave.

Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca, prenio je CNN.

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Prema navodima nekih izvora iz organa za sprovođenje zakona, u okviru istrage već su privedena dvojica osumnjičenih.

"Ukrajinska pravda" tvrdi da je jedan od njih aktivni pripadnik Glavne obavještajne uprave (GUR), a drugi bivši pripadnik organa za sprovođenje zakona, prenosi "B92".