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Pronađeno tijelo, sumnja se da je riječ o atentatorki na biznismena

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:42

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Анастасија Березовска
Foto: Screenshot

U blizini Kijeva pronađeno je tijelo žene. Sumnja se da je riječ o osumnjičenoj za pokušaj atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Kako prenose ukrajinski mediji, tijelo je nađeno u ponedjeljak, a prema nezvaničnim informacijama preminula osoba je upucana.

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Podsjetimo, Interpol je 3. jula raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

Interpol je objavio i dve fotografije osumnjičene uz obavještenje u kojem se navodi da ima tetovažu, za koju se vjeruje da prikazuje zmiju, na desnoj ruci od ramena do lakta.

Navodi se da je rođena u Ukrajini, da ima tamnu kosu i da govori njemački.

Berezovska je posljednji put viđena kako bježi iz Monaka, nakon što je pokušala da ubije 58-godišnjeg oligarha Vadima Jermolajeva, njegovu ljubavnicu, 46-godišnju Anu Nasobinu i njihovog sina, aktriviranjem eksplozivne naprave.

Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca, prenio je CNN.

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Prema navodima nekih izvora iz organa za sprovođenje zakona, u okviru istrage već su privedena dvojica osumnjičenih.

"Ukrajinska pravda" tvrdi da je jedan od njih aktivni pripadnik Glavne obavještajne uprave (GUR), a drugi bivši pripadnik organa za sprovođenje zakona, prenosi "B92".

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Tagovi :

Anastasija Berezovska

Vadim Jermolajev

Ukrajina

atentat

Monako

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