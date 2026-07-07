Eksplozije oko Makronovog hotela: Panika tokom posjete francuskog predsjednika

Dvije eksplozije su prijavljene u Damasku u blizini sjedišta Ministarstva turizma, u dijelu grada u kojem boravi francuski predsjednik Emanuel Makron.

Lokalni mediji izvještavaju da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirane oko hotela u kojem bi trebalo da odsjeda Makron, ali trenutno nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident.

Makron je u ponedjeljak stigao u Siriju, u prvu posjetu jednog šefa zapadnoevropske države otkako su nove sirijske vlasti preuzele vlast.

There was an explosion in Damascus near the hotel where French President Macron is staying pic.twitter.com/1qwJb48En4 — Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 7, 2026

Sirijska državna novinska agencija SANA javila je da je Makron bio u posjeti sa poslovnom delegacijom kako bi razgovarao o regionalnoj bezbjednosti, kao i o poslovnim i investicionim mogućnostima.

Francuskog predsjednika je na aerodromu u Damasku dočekao sirijski ministar spoljnih poslova Asad el Šibani.

BREAKING: Explosion near hotel where French President Macron is staying in Damascus, Syria pic.twitter.com/HLvjxPoA0Q — Rapid Report (@RapidReport2025) July 7, 2026

"Došao sam da izrazim posvećenost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno, otvaramo novo poglavlje stabilnosti i mira", rekao je Makron u objavi na "Iksu".

(Blic)