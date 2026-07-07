Eksplozije oko Makronovog hotela: Panika tokom posjete francuskog predsjednika

Autor:ATV redakcija
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Dvije eksplozije su prijavljene u Damasku u blizini sjedišta Ministarstva turizma, u dijelu grada u kojem boravi francuski predsjednik Emanuel Makron.
Lokalni mediji izvještavaju da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirane oko hotela u kojem bi trebalo da odsjeda Makron, ali trenutno nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident.
Makron je u ponedjeljak stigao u Siriju, u prvu posjetu jednog šefa zapadnoevropske države otkako su nove sirijske vlasti preuzele vlast.
There was an explosion in Damascus near the hotel where French President Macron is staying pic.twitter.com/1qwJb48En4— Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 7, 2026
Sirijska državna novinska agencija SANA javila je da je Makron bio u posjeti sa poslovnom delegacijom kako bi razgovarao o regionalnoj bezbjednosti, kao i o poslovnim i investicionim mogućnostima.
Francuskog predsjednika je na aerodromu u Damasku dočekao sirijski ministar spoljnih poslova Asad el Šibani.
BREAKING: Explosion near hotel where French President Macron is staying in Damascus, Syria pic.twitter.com/HLvjxPoA0Q— Rapid Report (@RapidReport2025) July 7, 2026
"Došao sam da izrazim posvećenost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno, otvaramo novo poglavlje stabilnosti i mira", rekao je Makron u objavi na "Iksu".
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