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Narodna skupština Srpske dobila novi poslanički klub

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:09

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Сједница Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Socijalistička partija Srpske (SPS) danas je, uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, formirala samostalni poslanički klub.

Klub čine četiri narodna poslanika Maksim Skoko, Siniša Mijatović, Tamara Damjanović i Milan Milaković.

Predsjednik Kluba poslanika SPS-a Tamara Damjanović istakla je da formiranje samostalnog poslaničkog kluba predstavlja važan korak za ovu partiju i potvrdu njenog političkog kapaciteta.

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"Formiranjem samostalnog poslaničkog kluba preuzimamo još veću odgovornost prema građanima Republike Srpske. Naš cilj je da kroz argumentovan i odgovoran rad doprinosimo donošenju kvalitetnih zakonskih rješenja, štitimo interese Republike Srpske i budemo konstruktivan partner u radu Narodne skupštine", rekla je Damjanovićeva.

Ona je naglasila da će Klub SPS-a djelovati jedinstveno, odgovorno i u skladu sa programskim principima partije, zastupajući interese građana i Republike Srpske, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

SPS

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