Narodna skupština Srpske dobila novi poslanički klub

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Socijalistička partija Srpske (SPS) danas je, uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, formirala samostalni poslanički klub.
Klub čine četiri narodna poslanika Maksim Skoko, Siniša Mijatović, Tamara Damjanović i Milan Milaković.
Predsjednik Kluba poslanika SPS-a Tamara Damjanović istakla je da formiranje samostalnog poslaničkog kluba predstavlja važan korak za ovu partiju i potvrdu njenog političkog kapaciteta.
Gradovi i opštine
Iznenada preminuo bh. privrednik Stanko Šimović
"Formiranjem samostalnog poslaničkog kluba preuzimamo još veću odgovornost prema građanima Republike Srpske. Naš cilj je da kroz argumentovan i odgovoran rad doprinosimo donošenju kvalitetnih zakonskih rješenja, štitimo interese Republike Srpske i budemo konstruktivan partner u radu Narodne skupštine", rekla je Damjanovićeva.
Ona je naglasila da će Klub SPS-a djelovati jedinstveno, odgovorno i u skladu sa programskim principima partije, zastupajući interese građana i Republike Srpske, prenosi "Srna".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h5
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
12
31
12
26
12
19
12
18
12
08
Trenutno na programu