Cvijanović upozorava: Preglasavanjem pokušavaju oteti imovinu Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović upozorila je danas u Narodnoj skupštini da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika još od 2020. godine brutalno zloupotrebljava svoj status iz Dejtonskog sporazuma.

Ona je poručila da su početni mehanizmi za zaštitu starina sada transformisani u političko oružje kojim Sarajevo, kroz preglasavanje i bez konsenzusa, pokušava da kontroliše i otme imovinu Republike Srpske.

Blokade investicija i građevinski teror iz Sarajeva

Prema riječima Cvijanovićeve, Komisija je nakon više od dvadeset godina rada potpuno prevazišla svoju prvobitnu svrhu, pa sada jednostrano širi mandat izvan okvira Aneksa 8 kako bi vještački opstala:

Prvobitni mehanizmi za zaštitu od ratnih dejstava pretvoreni su u instrumente političke kontrole.

Ova ovlašćenja se u Sarajevu i Mostaru već pet godina zloupotrebljavaju za zaustavljanje gradnje i planske dokumentacije.

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Posljednjih godina primjetan je alarmantan pokušaj da se isti scenario blokade investicija kroz "kulturne pejzaže" prepiše i u Republiku Srpsku.

Krajnji cilj je potpuno otimanje imovine

Cvijanovićeva je podsjetila da su do 2001. godine u Komisiji sjedili međunarodni eksperti UNESKO-a, nakon čega su nadležnosti prenesene na domaće institucije, a članove je nastavilo da bira Predsjedništvo BiH.

"U takvim okolnostima i s namjerom zloupotrebe, konsenzus glasova članova Komisije je očito postao smetnja te se krenulo u aktivnosti preglasavanja, i to ne s namjerom zaštite kulturnog nasljeđa, već u pravcu kontrole imovine, a konačno i oduzimanja imovine", jasno je zaključila srpski član Predsjedništva BiH, stavljajući do znanja da Banja Luka neće dozvoliti rušenje dejtonskih principa.

Destruktivna po interese srpske odluka o imenovanju članova Komisije

Cvijanović je istakla da je destruktivna po vitalne interese Republike Srpske odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za koju su glasali članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić, a protiv koje je ona glasala.

Cvijanovićeva je na posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske podsjetila da je Ustavom BiH i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH propisano da je Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje spoljne politike zemlje, da se odluke nastoje donijeti konsenzusom, te da član Predsjedništva BiH može određenu odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes sa teritorije sa koje je izabran.

"Odlučila sam se da koristim pravo koje mi je dodijeljeno Ustavom BiH i da pokrenem mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa jer smatram da postoji štetan i destruktivan uticaj po interese Republike Srpske i srpskog naroda s obzirom na način kako je odluka donesena – preglasavanjem, kao i na osjetljivost materije koju ona tretira", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva navodi da polazni argument tumačenju predmetnog prijedloga odluke kao akta koji zadire u međunarodnopravni i spoljnopolitički domen, referiše na činjenicu da je njegova pravna osnova sadržana u Aneksu osam Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kao međunarodnog ugorovnog akta.

"Takođe, od ključnog značaja je i činjenica da se ovakvom odlukom predviđa imenovanje međunarodnih članova Komisije, koje predlaže generalni direktor UNESKO", rekla je Cvijanovićeva.

Nadasve, ističe ona, sama okolnost da se odlučuje o stranim licima koja predlaže međunarodna organizacija, u konkretnom slučaju UNESKO, potvrđuje da se radi o pitanju spoljnopolitičke prirode, zbog čega je bilo neophodno postupati uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti svih članova Predsjedništva BiH.

Istovremeno, ukazala je Cvijanovićeva, praksa u vezi sa sastavom i radom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika duže od dvije decenije bila je zasnovana na postepenom prenošenju odgovornosti na domaće institucije.

"Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom i nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasleđe onih kojima ta baština ne pripada", istakla je Cvijanovićeva.