Volksvagen zatvara knjigu nakon pola vijeka: Jedan golf odlazi u istoriju

Volksvagen Golf i dizelski motori čine nerazdvojnu cjelinu još od prve generacije ovog modela, ali jedno veliko europsko tržište upravo je poslalo legendarni Golf u istoriju.

Zbog izuzetno slabe potražnje kupaca, Volksvagen je donio radikalnu odluku i u Velikoj Britaniji u potpunosti izbacio dizelske motore Golfa iz prodajnog programa.

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Kako je za automobilski magazin "auto motor und sport" potvrdio portparol Volksvagena, konfigurisanje novih Golfova s dizelskim motorom za britanske kupce više nije moguće.

Svi tamošnji ljubitelji dizela koji po svaku cijenu žele kupiti ovaj model moraće se zadovoljiti isključivo gotovim vozilima koja se trenutno nalaze na skladištima i lagerima ovlaštenih trgovaca.

Istorija duga tačno pola vijeka

Ova odluka označava bolan prekid tradicije koja je započela još davne 1976. godine u prvoj generaciji Golfa, pod čijim je poklopcem kucao atmosferski 1,5-litreni dizelaš s tek 50 KS (kasnije pojačan na 1,6 litara i 54 KS).

Dolaskom turbopunjača rođen je legendarni GTD sa 70 KS, a kroz iduće generacije i decenije smjenjivale su se legendarne generacije SDI i legandarnih TDI motora koji su stekli status ikone diljem Evrope, a posebno na našim prostorima.

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U aktuelnoj osmoj generaciji (Golf 8), kupci su mogli birati dobro poznati 2.0 TDI motor u izvedbama sa 116 ili 150 KS. Međutim, na ostrvu je ta priča sada trajno završena.

Britanci masovno okrenuli leđa dizelašima

Odluka o uklanjanju dizelskih opcija iz ponude direktna je posljedica drastičnog pada interesa kupaca.

Brojke Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) pažljivo prikazuju razmjere ovog tržišnog sloma: u Velikoj Britaniji su u prvih pet mjeseci 2026. godine prodata tek 16.943 automobila s dizelskim motorom – i to računajući sve automobilske marke zajedno!

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Kada se ta brojka uporedi s ukupnim britanskim tržištem koje je u istom periodu iznosilo čak 925.000 vozila, jasno je da su dizelaši spali na statističku grešku.

Volksvagen se stoga na britanskom tržištu odlučio u potpunosti fokusirati na benzinske (TSI) i sve popularnije hibridne pogonske sklopove.

Prijeti li isti scenario i ostatku Evrope?

Ipak, ljubitelji tradicionalnih motora na ostatku evropskog kontinenta za sada mogu odahnuti.

Iz sjedišta Volksvagena u Volfsburgu naglašavaju kako ostala evropska tržišta trenutno ne moraju brinuti o dostupnosti dizelskih motora.

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Golf s TDI pogonom i dalje se normalno proizvodi na fabričkim trakama te će se redovno isporučivati na svim tržištima gdje za njim postoji ekonomski opravdana potražnja, prenosi "Feniks magazin".