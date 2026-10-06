Zašto telefon u džepu vibrira, a nema nijednog obavještenja?

Sjedite na poslu, u kafiću ili hodate ulicom i jasno osjetite blag, kratak trzaj u džepu. Posežete za telefonom, otključavate ekran, ali na njemu nema ničega, ni poruke na Viberu, ni obavještenja sa Instagrama, ni propuštenog poziva.

Ako vam se ovo dešava redovno, niste jedini i niste “umišljeni”. Prema istraživanjima, preko 80% korisnika pametnih telefona redovno doživljava ovaj fenomen. Iako psiholozi ovo nazivaju “sindromom fantomske vibracije”, iza cijelog problema krije se i vrlo konkretan tehnički proces koji vaš telefon zaista izvodi u pozadini dok vi ne gledate u ekran.

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Šta se zapravo dešava u vašem džepu?

Osjećaj da je stigla poruka nastaje u spoju moderne tehnologije i načina na koji naš mozak obrađuje dodir.

Sistemske mikro-vibracije (Haptic Feedback): Moderni telefoni koriste izuzetno precizne linearne motore za vibraciju. Kada aplikacija u pozadini osvježava sadržaj, promeni mrežnu baznu stanicu ili “gubi i hvata” Vi-Fi signal, sistem zna da pošalje mikroskopski haptički impuls. Taj impuls nije zamišljen kao obavještenje, ali ga motor fizički izvede.

Neurološki “pogrešan alarm”: Naš mozak je godinama treniran da stalno iščekuje novu poruku ili poziv. Zbog te napetosti, obično trenje odeće o telefon, blagi pokret mišića na nozi ili spomenuti mikro-trzaj telefona u pozadini mozak automatski interpretira kao vibraciju notifikacije.

Taktika “tihih obavještenja” aplikacija: Aplikacije poput Fejsbuka, Instagrama ili raznih igrica često šalju takozvana pozadinska osvheženja. Svrha ovih procesa je da vas, čim otključate ekran, dočeka spreman sadržaj bez čekanja na učitavanje, a sporedni efekat je aktivacija senzora u telefonu koji izaziva lagani potres.

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Srećom, ovo ponašanje telefona i vašeg mozga možete drastično smanjiti ako ugasite nepotrebne pozadinske signale.

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Isključite sistemski haptički odziv:

Uđite u Podešavanja -> Zvuk i vibracija (Sound & Vibration) i potražite opciju Sistemska vibracija (System haptics ili Haptic feedback). Smanjite njen intenzitet na minimum ili je potpuno isključite za sistemske radnje.

Zabranite pozadinski rad spornim aplikacijama: Društvene mreže ne moraju neprekidno raditi dok je ekran ugašen. U podešavanjima telefona uđite u Aplikacije, izaberite npr. Fejsbuk ili Instagram, pa u sekciji Baterija / Podaci onemogućite opciju Dozvoli rad u pozadini (Allow background activity).

Podesite vibraciju samo za važne stvari: U podešavanjima obaveštenja (Notifications) podesite da vam telefon fizički vibrira samo za direktne poruke i pozive. Za sve ostalo, lajkove, reakcije i predložene objave, ostavite samo tihu notifikaciju na ekranu.

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Čim smanjite broj pozadinskih procesa koji pokreću vibracioni motor, ne samo da ćete spasiti mozak od lažnih uzbuna i stalne napetosti, već ćete primetiti da vam i baterija na telefonu traje primetno duže.

(Telegraf)