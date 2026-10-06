Vozači se potukli zbog 3 minuta ranijeg polaska: Jedan završio krvav na betonu

Dvojica vozača autobusa beogradskog gradskog prevoza juče su, nešto prije podneva ušli u fizički sukob i to zbog reda vožnje.

Naime, u pitanju su dvojica stranih državljana, a do sukoba je došlo kada je vozač K. G. javio zajedničkom poslodavcu da je W. S. (55) sa okretnice u Sremčici krenuo tri minuta ranije.

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Nakon toga, obojica vozača su izašli iz autobusa i otpočela je svađa tokom koje je K. G. metalnom šipkom u glavu udario W. S. nakon čega je W. S. iz džepa izvadio nož koji koristi za sječenje jabuke i njime izbo kolegu.

Policiju je, nešto prije podneva pozvao slučajni prolaznik, koji je vidio da K. G. krvav leži na betonu. On je sanitetom Hitne pomoći prvezen u bolnicu sa teškim povredama.

W. S. je priveden u policiju bez vidljivih povreda, gdje je saslušan, a potom je pušten da se brani sa slobode.tuča

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O svemu je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a W. S. je na teret stavljeno krivično djelo teška tjelesna povreda. O napadu je obaviještena i Uprava za strance, ali je utvrđeno da W. S. ima uredno prijavljen boravak u Republici Srbiji.

(Kurir)