Logo

Vozači se potukli zbog 3 minuta ranijeg polaska: Jedan završio krvav na betonu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 21:44

Komentari:

0
аутобус сједишта вожња путници
Foto: Pexel/Erik Schereder

Dvojica vozača autobusa beogradskog gradskog prevoza juče su, nešto prije podneva ušli u fizički sukob i to zbog reda vožnje.

Naime, u pitanju su dvojica stranih državljana, a do sukoba je došlo kada je vozač K. G. javio zajedničkom poslodavcu da je W. S. (55) sa okretnice u Sremčici krenuo tri minuta ranije.

Пумпа гориво

Ekonomija

Kada možemo očekivati pad cijena dizela?

Nakon toga, obojica vozača su izašli iz autobusa i otpočela je svađa tokom koje je K. G. metalnom šipkom u glavu udario W. S. nakon čega je W. S. iz džepa izvadio nož koji koristi za sječenje jabuke i njime izbo kolegu.

Policiju je, nešto prije podneva pozvao slučajni prolaznik, koji je vidio da K. G. krvav leži na betonu. On je sanitetom Hitne pomoći prvezen u bolnicu sa teškim povredama.

W. S. je priveden u policiju bez vidljivih povreda, gdje je saslušan, a potom je pušten da se brani sa slobode.tuča

Илу-Смрдибуда-07092025

Savjeti

Azijske smrdibube preplavile BiH: Evo kako ih možete otjerati

O svemu je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a W. S. je na teret stavljeno krivično djelo teška tjelesna povreda. O napadu je obaviještena i Uprava za strance, ali je utvrđeno da W. S. ima uredno prijavljen boravak u Republici Srbiji.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

vozač

Beograd

gradski prevoz

Komentari (0)

Pročitajte više

Медвјед

Svijet

Invazija medvjeda u Rusiji: Zbog gladi i požara ubili 16 ljudi

2 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Ekonomija

Zbog manjeg kapaciteta rafinerija cijene dizela visoke možda i do 2027.

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Mladić branio beskućnika, pa izboden nožem: Uhapšen napadač

2 h

0
Таблете могу да значе две различите ствари: чврсти облик лијекова у фармацији или преносиви рачунар са екраном осјетљивим на додир. Најчешће се односе на лијекове који се пију за лијечење различитих болести.

Region

Jedna osoba završila u bolnici zbog tableta za mršavljenje

5 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Mladić branio beskućnika, pa izboden nožem: Uhapšen napadač

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Jeziva smrt: Bivši robijaš se ugušio u septičkoj jami

6 h

0
policija Srbija

Srbija

Marija (29) nestala prije šest godina: Tragičan epilog potrage

6 h

0
Преврнуо се шлепер, гајбе на путу

Srbija

Prevrnuo se šleper, više od 500 gajbi piva zatrpalo put!

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Čović najavio sastanke sa pobjednicima izbora

22

55

Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

22

50

Njemački policajci slučajno otkrili bjegunca iz BiH

22

48

"Ruski rulet" na ulicama Banjaluke: Vozači prepušteni sami sebi

22

45

Zašto telefon u džepu vibrira, a nema nijednog obavještenja?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima