Invazija medvjeda u Rusiji: Zbog gladi i požara ubili 16 ljudi

Najmanje 16 ljudi je poginulo u napadima medvjeda širom Rusije samo u septembru, prema izvještajima ruskih medija, prenosi "Si-en-en".

Prostrana Krasnojarska oblast u centralnom Sibiru je najteže pogođena, sa sedam ljudi ubijenih u napadima medvjeda ove godine.

Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije kaže da zemlja obično bilježi između 20 i 30 napada medvjeda na ljude svake godine. Ove godine, medvjedi su ušli u naseljena područja u više od 40 ruskih regiona.

Žena napadnuta čim je izašla iz kuće

Pre nešto više od nedjelju dana, 51-godišnju ženu je ubio medvjed u Krasnojarskom kraju nakon što je izašla iz kuće. Dva dana ranije, radnik obezbjeđenja je ubijen u napadu na parkingu za kamione u šumskom području.

Ranije u septembru, pronađena su tijela dvije starije žene koje su odvojeno išle u branje gljiva. Povrede su bile u skladu sa napadom medvjeda.

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Bilo je smrtonosnih napada i na drugim mjestima u Sibiru. Krajem septembra, oca ruskog NHL igrača Andreja Kuzmenka ubio je medvjed dok je pecao u Tuvi. U avgustu je medvjed rastrgao šator na Altaju, odvukao 29-godišnju ženu u šumu i ubio je.

Zašto prilaze ljudima?

Stručnjaci sa kojima je "Si-en-en" razgovarao naveli su nekoliko mogućih razloga za povećanje opasnih susreta u dijelovima Sibira.

Zoolozi ukazuju na posebno lošu žetvu pinjola i bobica kao važne faktore, što medvjedima otežava pronalaženje hrane prije hibernacije. Veliki šumski požari dodatno su uništili dio njihovog prirodnog staništa.

Medvjedi intenzivno traže hranu u jesen kako bi akumulirali dovoljno rezervi masti za hibernaciju. Ako je nema dovoljno u prirodi, sve više se približavaju naseljima, deponijama otpada i drugim mjestima gdje lako mogu pronaći hranu.

Stručnjaci takođe upozoravaju da širenje industrijskih aktivnosti u nekada udaljena prirodna područja povećava mogućnost susreta između ljudi i medvjeda.

Policijski čas i zatvaranje parkova

Tokom posljednja dva mjeseca, vlasti u najmanje deset regiona Sibira i ruskog Dalekog istoka upozorile su stanovnike na povećanu aktivnost medvjeda.

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Noćni policijski čas je takođe uveden u dijelovima Altaja i na Bajkalu, dok su vlasti u Krasnojarsku zatvorile Nacionalni park Krasnojarske kolone i popularnu planinarsku rutu Torgašin greben.

Regionalne vlasti su takođe formirale mobilne lovačke timove i nude novčane nagrade za ubijanje medvjeda. U Krasnojarskom kraju se za lov nudi više od 35.000 rubalja, oko 420 dolara.

Više od 50 medvjeda je ubijeno u Altajskim planinama nakon što je jedan turista preminuo, a dozvole su izdate za još 157. U Krasnojarskom kraju, vlasti su objavile da je uklonjeno više od 180 životinja koje su označene kao potencijalno problematične.

Stručnjaci: Masovni odstrel neće riješiti problem

Zoolog Sergej Kolčin smatra da je odstrel agresivnog medvjeda koji uđe u naseljeno područje ponekad neophodna hitna mjera, ali upozorava da masovni odstrel životinja neće smanjiti broj incidenata na duži rok.

Prema njegovim riječima, ključni problem ostaje lako dostupan otpad koji privlači medvjede u naselja. Ako jedan medvjed bude ubijen na deponiji, drugi može jednostavno da zauzme njegovo mjesto.

Stručnjaci ukazuju na bolju bezbjednost otpada, edukaciju stanovnika o tome kako da se ponašaju u područjima gdje žive medvjedi i korišćenje električnih ograda i drugih sredstava za odvraćanje kao dugoročna rješenja, prenosi Nportal.