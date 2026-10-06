Dodik: Srpska je uz Izrael i jevrejski narod

Republika Srpska je uz Izrael i jevrejski narod, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Sjećamo se žrtava terorističkog napada Hamasa od 7. oktobra 2023. godine i stojimo uz Izrael i jevrejski narod. Republika Srpska i srpski narod ostaju uz naše prijatelje, u znak solidarnosti i podrške njihovom pravu da brane svoje građane", napisao je Dodik.

Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.

Palata Republike osvijetljena je zastavama Izraela i Srpske i natpisom "7.10, sjećamo se".

Dodik je fotografiju osvijetljene Palate Republike objavio na Iksu.