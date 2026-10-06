Dodik: Srpska je uz Izrael i jevrejski narod

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska je uz Izrael i jevrejski narod, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
"Sjećamo se žrtava terorističkog napada Hamasa od 7. oktobra 2023. godine i stojimo uz Izrael i jevrejski narod. Republika Srpska i srpski narod ostaju uz naše prijatelje, u znak solidarnosti i podrške njihovom pravu da brane svoje građane", napisao je Dodik.
Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.
Palata Republike osvijetljena je zastavama Izraela i Srpske i natpisom "7.10, sjećamo se".
Dodik je fotografiju osvijetljene Palate Republike objavio na Iksu.
Sjećamo se žrtava terorističkog napada Hamasa od 7. oktobra 2023. godine i stojimo uz Izrael i jevrejski narod. Republika Srpska i srpski narod ostaju uz naše prijatelje, u znak solidarnosti i podrške njihovom pravu da brane svoje građane. https://t.co/Wh1OBXRRxw— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 6, 2026
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