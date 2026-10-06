SNSD povećao prednost na izborima za NSRS: 128.752 glasa više od PSS-a

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 200.989 ili 39,14 odsto glasova na opštim izborima 4. oktobra, najnoviji su podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH nakon obrađenih 96,58 odsto redovnih biračkih mjesta.

U odnosu na jutrošnje rezultate, SNSD je uvećao prednost pred drugoplasiranim Pokretom "Sigurna Srpska" (PSS) koji je osvojio 72.237 ili 14,07 odsto glasova, tako da sada razlika iznosi 128.752 glasa.

Treći je SDS - Volja naroda sa 61.842 ili 12,04 odsto glasova, a slijedi koalicija DNS-NPS sa 28.495 ili 5,55 odsto glasova.

Koalicija SPS-DEMOS-NDP dobila je povjerenje 27.916 ili 5,44 odsto glasača, a Ujedinjena Srpska 27.140 ili 5,29 odsto.

Za SPS – Pokret jedinstvena Srpska glasalo je 23.615 ili 4,60 odsto glasača, a cenzus od tri odsto za ulazak u novi saziv Narodne skupštine prešla je i koalicija Za pravdu i red – PDP RS sa 23.596 ili 4,59 odsto osvojenih glasova.

SNSD-u ZA PARLAMENTARNU SKUPŠTINU 211.334 GLASOVA

Lista SNSD - Milorad Dodik osvojila je 211.334 ili 41,26 odsto glasova za Parlamentarnu skupštinu BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH nakon obrađenih 96,34 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" osvojio je 77.008 ili 15,03 odsto glasova, dok je SDS – Volja naroda dobio 66.491 ili 12,98 odsto glasova.

Lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović dobila je podršku 29.808 ili 5,82 odsto birača, DNS-NPS ima 27.021 glas, Socijalistička partija – Petar Đokić 24.081, Ujedinjena Srpska 22.511, a Socijalistička partija Srpske - Goran Selak 16.482.

Republika Srpska Cvijanovićeva daleko ispred ostalih kandidata

Obrađeni su podaci sa 2.006 ili 96,34 odsto biračkih mjesta, a nisu primljeni podaci za 76 biračkih mjesta.

Ukupno je obrađeno 565.059 glasova od čega je 512.262 bilo važećih i 14.821 nevažeći prazan i 37.976 nevažećih iz drugih razloga.

Prema 98,04 odsto obrađenih biračkih mjesta, kandidati SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH su u FBiH osvojili 240.571 glas, SPD dobili su 118.870 glasova, a koalicija okupljena oko HDZ-a 98.617 glasova.

Stranka za BiH osvojila je 67.131 glas, Narod i pravda 53.038, DF Željko Komšić 48.682 a Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS su osvojili 33.567 glasova.

Iz FBiH primljeni su podaci sa 3.115 ili 98,04 odsto biračkih mjesta, a nisu sa 62 biračka mjesta.

Ukupno je primljeno 830.359 glasova, od čega je 761.897 važećih, a 68.462 nevažeća glasačka listića.