Građani Srpske o rezultatima izbora: "Narod je pobijedio"

Autor:ATV redakcija
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Građani Banjaluke i Prijedora istakli su za ATV da su zadovoljni rezultatima na opštim izborima u Republici Srpskoj.
"Mislim da je dosta dobro, realno".
"Ja jesam zadovoljan, a ko nije, neka se žali", kažu građani Banjaluke.
Građani Prijedora su, takođe, podržali politiku SNSD-a.
"Neka vodi ko misli da nam je najbolje, građani su dokazali da nam je ta stranka najbolja".
"Glasao sam za vlast, normalno, ukoliko ne budu radili u ime naroda i u ime Republike Srpske, neće opstati, ukoliko budu, vjerovatno će dalje opstati, s tim da moraju greške ispraviti".
"Pobijedio je narod, pobijedila je pravda i od prvog dana sam uz ovu stranku, moja cijela porodica i ja", kažu građani Prijedora.
Podsjećamo, SNSD je ubjedljivo pobijedio na svim nivoima na opštim izborima.
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