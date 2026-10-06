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Građani Srpske o rezultatima izbora: "Narod je pobijedio"

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06.10.2026 18:05

Komentari:

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Анкета у Приједору
Foto: ATV

Građani Banjaluke i Prijedora istakli su za ATV da su zadovoljni rezultatima na opštim izborima u Republici Srpskoj.

"Mislim da je dosta dobro, realno".

"Ja jesam zadovoljan, a ko nije, neka se žali", kažu građani Banjaluke.

Građani Prijedora su, takođe, podržali politiku SNSD-a.

"Neka vodi ko misli da nam je najbolje, građani su dokazali da nam je ta stranka najbolja".

"Glasao sam za vlast, normalno, ukoliko ne budu radili u ime naroda i u ime Republike Srpske, neće opstati, ukoliko budu, vjerovatno će dalje opstati, s tim da moraju greške ispraviti".

"Pobijedio je narod, pobijedila je pravda i od prvog dana sam uz ovu stranku, moja cijela porodica i ja", kažu građani Prijedora.

Podsjećamo, SNSD je ubjedljivo pobijedio na svim nivoima na opštim izborima.

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Tagovi :

Opšti izbori 2026

Prijedor

Banjaluka

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