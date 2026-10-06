Obustava primjene vakcine protiv tuberkuloze u Srpskoj

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremeno obustavljanje primjene be-se-že vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD u Srpskoj, rečeno je Srni u Institutu.

U Institutu naglašavaju da je distribucija obustavljena u skladu sa informacijom da je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode /HALMED/ obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Hrvatskoj.

Ova vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine i do sada Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je ovu mjeru donio isključivo u preventivne svrhe do dobijanja kompletnijih informacija i procjene nadležnih institucija.

Be-se-že vakcina se daje nakon rođenja djeteta i štiti od najtežih oblika tuberkuloze, tuberkuloznog meningitisa i diseminovane tuberkuloze.

Osteitis ili osteomijelitis uzrokovan be-se-že vakcinom može se javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku oko godinu dana. Radi se o bolesti koja sporo napreduje, bez upadljivih akutnih simptoma.

Region Obustavlja se primanje vakcine protiv tuberkuloze!

"Osnovni znaci bolesti su lokalizovan otok, bolna osjetljivost na dodir ili ograničenost pokreta, a simptomi se vremenom mogu pogoršati. Najčešće je zahvaćena jedna kost. Bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima", pojašnjavaju u Institutu.

Kako je naglašeno, činjenica da je dijete vakcinisano ovom vakcinom ne podrazumijeva preduzimanje bilo kakvih dodatnih mjera, prenosi Srna.

"U slučaju pojave dugotrajnog otoka u području kosti ili zgloba, bolnosti ili osjetljivosti, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, potrebno je konsultovati nadležnog ljekara", navode u Institutu.

U Institutu ističu da privremena obustava imunizacije be-se-že vakcinom predstavlja mjeru predostrožnosti i neće uticati na sprovođenje kalendara obavezne imunizacije.