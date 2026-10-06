Đoković šampion Pekinga! De Minor predao meč

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, osvojio je sedmu titulu na turniru u Pekingu. Srpski as došao je do 102. trofeja u karijeri poslije predaje Aleksa de Minora u finalu pri rezultatu 7:6 (7:3), 0:1.

Nije se naslućivalo da će Aleks de Minor predati meč, obojica tenisera tražili su medicinski tajm-aut poslije prvog seta, ali Australijanac je poslije prvog gema u drugom setu shvatio da neće moći više da ostane na terenu jer je povreda ozbiljnije prirode.

Susret Đokovića i De Minora počeo je očekivano, ispitivanjem snaga, a prvi je zaprijetio srpski as. Odmah u prvom servis gemu Australijanca Novak je izborio brejk loptu, međutim De Minor je odlično servirao u toj fazi meča i lako se odbranio.

U petom gemu uspio je da pronađe put do brejk lopte i De Minor, ali je najbolji teniser svih vremena u svom stilu pročitao protivnika i maestralnim bekhendom pronašao izlaz iz te situacije.

Odmah u narednom gemu Novak je ponovo zaprijetio Australijancu, ali još jednom se izvukao De Minor koji nije dozvolio Đokoviću da iskoristi ni drugu brejk loptu.

U nastavku je neizvjesnije bilo na servise De Minora, ali nije Novak više dolazio do novih šansi, pa je tako taj-brejk bio sve izvjesniji i na kraju se i dogodio.

Tu smo onda dobili prepoznatljivog Novaka koji se pretvorio u pravu zvijer i osvojio prvi set.

Na startu drugog seta vidjelo se da se De Minor muči prilikom servisa, a onda čim je uspio da osvoji gem krenuo je ka sudiji i obavijestio ga je kao i Novaka da neće moći da nastavi meč.