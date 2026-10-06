Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Danilom Medvedevom da mu je krivo zbog načina na koji je meč okončan, kao i da zna kako je kada diskvalifikacija odluči pobednika važnog duela. Medvedev je u drugom setu pogodio lopticom jednog gledaoca, zbog čega je Đoković automatski prošao u finale turnira u Pekingu.

Đoković je poslije meča izrazio žaljenje zbog incidenta, ali i razumijevanje za ruskog tenisera, jer je i sam doživio diskvalifikaciju u sličnim okolnostima.

"Pomalo šokantno. Žao mi je osobe, iskreno nisam vidio šta se dogodilo. Nadam se da nije ozbiljno povređena, ali s druge strane mi je žao i Danila. Znam tačno kako se osjeća kada budeš diskvalifikovan u velikom meču. Mene su diskvalifikovali na Ju-Es openu 2020. godine u sličnim okolnostima. Siguran sam da Danil nije želio namjerno da se to dogodi. Jednostavno, dešavaju se takve stvari", rekao je Đoković.

Srpski teniser je u trenutku prekida bio na samo tri poena od pobjede.

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"Bila je to iscrpljujuća borba. Zaista nisam želio da meč ode u treći set. Uvijek je velika borba protiv Danila i veoma je teško igrati protiv njega kada dobro osjeća loptu, posebno u sporijim uslovima. Ali idemo dalje", dodao je Đoković.

Medvedev je lopticu poslao ka tribinama u trenutku frustracije, a poslije duže konsultacije sudija je odlučio da ga diskvalifikuje. Odluku je ruskom teniseru saopštio sudija Mohamed Lajani.

Zbog diskvalifikacije Medvedev će ostati bez bodova i novčane nagrade osvojenih na turniru u Pekingu.

Đoković će se za titulu u Pekingu boriti protiv Aleksa de Minora, koji je do finala stigao poslije predaje Huberta Hurkača pri vođstvu Australijanca 6:4, 3:2.

Srpski teniser ima tri pobjede u četiri dosadašnja duela sa De Minorom, a u Pekingu će igrati svoje novo finale.

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"Uvijek vjerujem u sebe, da budem iskren. Osjećao sam da sam veoma dobro trenirao. Ipak, drugačije je kada igrate zvaničan meč. Žrijeb mi nije bio naklonjen, da budem iskren, jer sam od početka igrao teške mečeve, ali zbog toga je plasman u finale još slađi. Još jedno finale. Nešto me to u Pekingu stalno vuče napred", istakao je Đoković.

Đoković je do finala pobijedio Nuna Boržesa, Bu Junčaoketea, prvog nosioca Aleksandra Zvereva i Medvedeva, koji je u Peking stigao poslije osvojene titule u Hangdžouu.

Ukoliko osvoji titulu, Đoković će nastaviti savršen učinak na turniru u kineskoj prestonici, na kojem je do sada zabilježio 33 pobjede iz isto toliko mečeva i osvojio šest trofeja.

(RTS)