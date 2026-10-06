Đoković u okršaju sa „demonima“

Novak Đoković je na korak od istorijskog podviga na turniru u Pekingu.

Srpski teniser je prethodnih šest puta osvajao titulu, a sada ima priliku da nastavi nevjerovatan niz i stigne do sedmog trofeja u sedmom nastupu.

Đoković će u finalu (13.00) igrati protiv Aleksa de Minora, popularnog „Demona“, a njihov meč biće peti međusobni susret. Srbin trenutno vodi sa 3:1 u pobjedama.

Jedini trijumf Australijanca dogodio se na Junajted kupu 2024. godine. Ipak, u njihovom jedinom drugom duelu na otvorenom betonu, Đoković je bio ubjedljiv i slavio sa 6:2, 6:1, 6:2 na Australijan openu 2023.

Posljednji put sastali su se prošlog ljeta na Vimbldonu, kada je Đoković slavio sa 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Đoković je do svog 33. trijumfa u Pekingu stigao na krajnje neobičan način. Njegov polufinalni meč protiv Danila Medvedeva prekinut je pri rezultatu 7:5, 5:3 za srpskog tenisera, kada je Rus diskvalifikovan.

Medvedev je, nakon jednog Đokovićevog vinera, udario lopticu koja se odbila od zida iza terena. Tom prilikom pogodio je pravo u lice gledaoca koji je sjedio u prvom redu. Čovjek je, prema dostupnim informacijama, zadobio povredu, a sudija je odmah donio odluku o diskvalifikaciji ruskog tenisera.

Daniil Medvedev was defaulted after hitting a fan in the face with a tennis ball https://t.co/dMHODzxbkc — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026

Đoković je, međutim, i prije tog incidenta bio na putu ka pobjedi. Prije Medvedeva savladao je Nuna Boržeša, Junčaoketea Bua i Aleksandera Zvereva.

Finale u Pekingu imaće dodatnu težinu zbog borbe za plasman na završni ATP turnir sezone.

Medvedev se trenutno nalazi na osmom mjestu, De Minor je deveti, dok je Đoković na desetoj poziciji i za Australijancem zaostaje samo 20 bodova. Diskvalifikacija protiv Đokovića mogla bi dodatno da zakomplikuje Medvedevljevu situaciju, s obzirom na to da neće imati priliku da osvoji nove bodove u Pekingu.

De Minor je do finala stigao pobjedama nad Marijanom Navoneom, Kventinom Alisom, Andrejem Rubljovom i Hubertom Hurkačom. Australijanac nije blistao tokom američke turneje na betonu, ali je na Lejver kupu iznenadio Aleksandera Zvereva, a u Pekingu je nastavio sa odličnim rezultatima.

(B92)