Alkaraz preokretom do finala Tokija

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobijedio sunarodnika Đaumea Munara 5:7, 6:3, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 32 minuta. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok se Munar nalazi na 49. mjestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel španskih tenisera, a četvrti trijumf Alkaraza, koji će u finalu igrati protiv pobjednika meča između Čeha Jiržija Lehečke i Valentina Vašeroa iz Monaka.

Alkaraz brani titulu u Tokiju, pošto je prošle godine u finalu savladao Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:4. ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.