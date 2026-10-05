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Alkaraz preokretom do finala Tokija

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05.10.2026 14:06

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Foto: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobijedio sunarodnika Đaumea Munara 5:7, 6:3, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 32 minuta. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok se Munar nalazi na 49. mjestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel španskih tenisera, a četvrti trijumf Alkaraza, koji će u finalu igrati protiv pobjednika meča između Čeha Jiržija Lehečke i Valentina Vašeroa iz Monaka.

Alkaraz brani titulu u Tokiju, pošto je prošle godine u finalu savladao Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:4. ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.

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Karlos Alkaraz

ATP

Tokio

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