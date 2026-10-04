Siner se povukao s Mastersa u Šangaju

Najbolji svjetski teniser Janik Siner povukao se sa predstojećeg turnira Šangaj masters (Shanghai Masters), objavio je u subotu na Instagramu.

"Nažalost, ove godine neću moći da nastupim na turniru Roleks Šangaj masters (Rolex Shanghai Masters), kao što sam se nadao. Uvijek uživam da igram pred šangajskom publikom i veoma mi je žao što to neću moći da učinim sljedeće sedmice. Hvala vam na podršci. Radujem se ponovnom susretu sa vama sljedeće godine", napisao je Siner.

Italijanski teniser van terena je još od trijumfa na Vimbldonu (Wimbledon) u julu zbog povrede koljena.

Siner je osvojio titulu u Šangaju 2024. godine, kada je u finalu pobijedio Novaka Đokovića.

Ovogodišnji Šangaj masters biće održan od 7. do 18. oktobra, prenosi DPA.