Karlos Alkaraz u polufinalu Tokija

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Tokiju, pošto mu je Kanađanin Denis Šapovalov predao meč četvrtfinala pri rezultatu 7:6 (7:3), 2:1.

Alkaraz i Šapovalov su u prvom setu napravili po tri brejka, a pobjednik ovog dijela meča je odlučen u taj-brejku, koji je pripao španskom teniseru sa 7:3. Treći teniser sveta je poveo 2:1 u drugom setu, a onda je Šapovalov zbog povrede odlučio da preda meč. Alkaraz će u polufinalu igrati protiv sunarodnika Đaumea Munara, koji je savladao Francuza Kirana Žakea 6:4, 6:2.

U preostala dva četvrtfinala turnira u glavnom gradu Japana sastaće se: Artur Fis (Francuska) - Valentin Vašero (Monako) i Jirži Lehečka (Češka) - Adolfo Danijel Valjeho (Paragvaj). ATP turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 2.342.275 dolara.