Đoković i Zverev u četvrtfinalu Pekinga

Novak Đoković i Aleksander Zverev odmjeriće snage 15. put u karijeri, a prvi put još od Rolan Garosa 2025. kada je Srbin bio bolji. Drugi i jedanaesti teniser svijeta izaći će na teren od 13.00 časova.

Novak Đoković i Aleksander Zverev sastaće se u četvrtfinalu turnira u Pekingu, u njihovom 15. međusobnom duelu. Srpski teniser u dosadašnjim susretima vodi sa 9:5, ali su posljednja četiri okršaja donijela po dvije pobjede na obje strane, pa je jasno da Novaka očekuje težak zadatak protiv njemačkog asa.

Đoković je do četvrtfinala stigao poslije dva zahtjevna meča. Na startu je savladao Nuna Boržesa sa 6:3, 7:6 (7:2), a tokom drugog seta osetio je fizičke probleme i zatražio medicinski tajm-aut. Ipak, uspio je da ostane koncentrisan i u taj-brejku riješi set u svoju korist.

U drugom kolu Novak je morao da napravi preokret protiv Kineza Bua Junčaokea. Mladi domaći teniser osvojio je prvi set sa 6:4, ali je Đoković poslije velike borbe dobio drugi u taj-brejku. Iscrpljujući set ostavio je traga na Buu, što je srpski teniser iskoristio i treći set dobio ubjedljivo sa 6:2.

Pobjeda nad Boržesom bila je Đokovićev 30. trijumf u Pekingu u isto toliko mečeva. Srpski šampion je u glavnom gradu Kine nastupao šest puta i svaki put osvajao titulu - 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine. Sa šest trofeja Novak je rekorder turnira, a sada ga očekuje duel sa jednim od najtežih mogućih protivnika.

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Zverev je do četvrtfinala stigao znatno brže. U prvom kolu savladao je Kamerona Norija sa 7:6 (7:1), 6:4, dok je u osmini finala bio izuzetno ubjedljiv protiv Šanga Junčenga. Za samo 55 minuta slavio je sa 6:0, 6:3 i sačuvao snagu za okršaj sa Đokovićem.

Njemački teniser ima sezonu iz snova iza sebe u kojoj je osvojio Rolan Garos i Ju-Es open što su mu prvi grend slem trofeji u karijeri.

Ovo će biti njihov prvi susret u Pekingu. Na betonu je Đoković uspješniji i vodi sa 7:4, dok je na šljaci njegov skor protiv Zvereva 2:1.

Posljednji put sastali su se na Rolan Garosu 2025. godine. Zverev je tada osvojio prvi set, ali je Đoković napravio preokret i dobio naredna tri za pobjedu od 3:1.

Peking tako donosi još jedan veliki duel dvojice tenisera koji se dobro poznaju. Đoković će pokušati da nastavi niz pobjeda u kineskoj prestonici i napravi još jedan korak ka sedmom trofeju, dok će Zverev tražiti put do pobjede nad rekorderom turnira.

(RTS)