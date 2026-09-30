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Novak Đoković zabrinuo cijelu Srbiju dan pred povratak na teren

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30.09.2026 08:10

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Srpski teniser Novak Đoković u srijedu započinje takmičenje na tlu Pekinga, u okviru turnira iz serije 500, na kojem je posljednji put igrao 2015. godine. Sa skorom 29-0 došao je u Kinu, uz namjeru da vrati trofej u svoje vitrine.

Prvi rival biće mu nezgodni Portugalac Nuno Boržeš, a dan pred susret sa njim, Nole je trenirao na terenima unutar velelepnog kompleksa i to pred navijačima. Ipak, mnoge je zabrinuo.

Nakon poraza od Marijana Navonea na US Openu, mnogi se pitaju u kakvom je fizičkom stanju najbolji teniser u istoriji, a sudeći po treningu, nije izgledao najsvežije.

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Njegov sparing partner u utorak bio je mađarski teniser Fabijan Marožan, a odigrali su čak i polovinu jednog seta. Srbin je slavio 3:2, uz brejk viška, ali su se dileme pojavile na društvenim mrežama.

Đoković je izgledao umornije nego prethodnih dana i ne toliko opušteno, a delovalo je da fizički i dalje nije toliko spreman, pa će protiv Boržeša morati da bude jako oprezan, uz pronalazak svojih pravih udaraca i ritma. Posmatrači treninga posebno ističu da će servis morati da bude bolji.

Đoković na teren protiv Nuna izlazi oko 13 časova po našem vremenu.

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Novak Đoković

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