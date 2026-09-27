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Janik Siner mora na operaciju?

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27.09.2026 11:25

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Јаник Синер мора на операцију?
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Janik Siner već više od dva mjeseca nije odigrao takmičarski meč, iako se nakon osvajanja Vimbldona nije očekivalo da će njegov povratak na teren toliko potrajati.

Italijan je sredinom jula stigao do titule na londonskom grend slemu, nakon čega je planirao nastavak sezone, ali je u međuvremenu propustio nekoliko turnira.

Prvo je morao da odustane od nastupa na mastersu u Sinsinatiju, a zatim i od Ju-Es opena. Siner je potom bio prijavljen za turnir iz serije 500 u Pekingu, ali je i taj nastup otkazao.

"Kod Janika se radi o sindromu iliotibijalnog trakta. Siner ima problem sa tkivom iznad koljena“, piše "Korijere delo sport“ uz potanko objašnjenje šta je u pitanju.

"Problem nije u koljenu, nego van njega“.

Italijanski list potom navodi da operacija još nije izvjesna, ali postoji kao mogućnost:

"Sada su na redu odmor, mnogo fizioterapeutskog rada uz postepeno povećavanje opterećenja, kako on više ne bi osjećao bol. Ali ako to ne da rezultate, onda postoji mogućnost operacije. Ta opcija još nije realna, ali nije ni nemoguća.“

"Prijavljen je za masters u Šangaju, od 7. do 18. oktobra, ali ako mi možemo da predviđamo, neće tamo igrati", navodi "Korijere delo sport“ prenosi Sport klub.

Itallijani navode i da je Siner bio u posjeti Gučijevoj modnoj reviji u Milanu, gde se prošetao modnom pistom, ali da je potom otišao na nove kontrole na kliniku.

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Tagovi :

Janik Siner

Operacija

tenis

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