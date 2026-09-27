Ekološka bomba: Banjaluka sa 105 ispusta truje Vrbas

Za jedan od najvećih komunalnih problema Banjaluke, međutim, javnost još ne zna kada će početi, a u pitanju je izgradnja kolektora i centralnog prečistača otpadnih voda.

Na području grada registrovano je 105 ispusta fekalnih i mješovitih kolektora, a otpadne vode se bez centralnog tretmana ispuštaju u Vrbas i Vrbanju. To jeste pitanje u nadležnosti Grada, ali je riječ o rijekama i komunalnoj infrastrukturi najvećeg grada Republike Srpske.

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Za razliku od projekata koji se mogu završiti i otvoriti tokom kampanje, ovaj traži godine rada i novac koji, prema procjeni gradskih vlasti, dostiže vrijednost jednog godišnjeg budžeta Banjaluke. Predstudija je završena, ali finansiranje i datum početka radova još nisu predstavljeni javnosti.

Prema novijim podacima koje je „Vodovod“ dostavio BL portalu, kanalizaciona mreža duga je 419 kilometara i pokriva oko 60 odsto gradske zone. Postoje samo dva mala lokalna prečistača, u Zelenom Viru i Poslovnoj zoni Ramići, kapaciteta 500, odnosno 200 ekvivalent stanovnika.

Četiri kupališta u junu nisu bila bezbjedna

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske navodi da Banjaluka nema uređena i kategorizovana javna kupališta pod stalnim zdravstvenim nadzorom. Vodu ipak uzorkuje početkom ljeta na mjestima na kojima se građani tradicionalno kupaju.

Analize od 15. juna pokazale su prisustvo indikatora fekalnog zagađenja na Našoj plaži, Abaciji, Zelenoj i kod Žutog mosta. Voda na tim lokacijama nije zadovoljila sanitarno-mikrobiološke uslove za vode II klase. Na Slapu u Novoseliji, Vrućici i Suturliji ispitani parametri su bili zadovoljeni. Nalazi pokazuju stanje na dan uzorkovanja, ali ne utvrđuju izvor zagađenja.

Predstudija postoji, rok ne

Grad je 13. maja saopštio da je završena predstudija za izgradnju centralnog prečistača i kanalizacione mreže. Tada su kao naredni koraci najavljeni izrada glavnog projekta i studije za kolektore. Plan obuhvata i centralni kolektor u Delibašinom Selu.

Projekt menadžerka Grada Milada Šukalo rekla je da Banjaluka ne može sama finansirati projekat i da računa na grantove i podršku međunarodnih institucija. Koordinator projekta Boriša Mandić naveo je da priprema i realizacija ovakvog zahvata mogu trajati pet do deset godina.

Upravo zato prečistač nije zahvalna tema za brzo predizborno otvaranje. Ali dok se političari fotografišu uz završene radove, pitanje šta se ispušta u Vrbas i Vrbanju neće nestati poslije izbora.