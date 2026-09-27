Budite se sa vrtoglavicom? Ovo su opasni razlozi koje ignorišete

Povremena vrtoglavica nije neuobičajena i često nije razlog za zabrinutost. Ipak, redovno buđenje sa osjećajem vrtoglavice može ukazivati na neki zdravstveni problem.

Mogući uzroci vrtoglavice nakon buđenja mogu ukazati na dehidraciju, infekciju uha, nizak krvni pritisak, neželjene reakcije na neke lijekove i druge zdravstvene smetnje. Liječenje jutarnje vrtoglavice zavisi isključivo od njenog uzroka.

Većina ljudi povremeno iskusi vrtoglavicu, koja se može manifestovati na različite načine uključujući osjećaj slabosti ili nesvestice, osjećaj gubitka ravnoteže ili dezorijentacije. Vrtoglavica je često privremena i ne mora uvijek imati jasan uzrok. Međutim, redovno buđenje sa ovim simptomom može biti znak upozorenja.

Dehidracija kao jedan od vodećih uzroka

Osobe koje su dehidrirane tokom noći mogu se probuditi sa osjećajem vrtoglavice ili gubitka ravnoteže. Ostali simptomi dehidracije uključuju žeđ, umor, glavobolje, te suva usta i usne.

Do dehidracije nakon prospavane noći najčešće dolazi zbog:

nedovoljnog unosa tečnosti tokom dana

spavanja u toploj prostoriji

prekomjernog konzumiranja alkohola

bolesti koje izazivaju povraćanje i dijareju

korišćenja lijekova koji pojačavaju mokrenje

prekomjerne konzumacije kofeinskih pića

Nizak krvni pritisak i nagle promjene položaja

Nizak krvni pritisak, poznat kao hipotenzija, može kod nekih ljudi izazvati vrtoglavicu. Pritisak može naglo pasti kada osoba mijenja položaj iz ležećeg u stojeći, na primjer, kada ustaje iz kreveta ujutru. Ova iznenadna promjena naziva se ortostatska hipotenzija.

Simptomi ortostatske hipotenzije uključuju vrtoglavicu, osjećaj nesvestice, zamućen vid, padove i gubitak svijesti. Nizak krvni pritisak može biti i simptom pojedinih bolesti, poput Parkinsonove ili Addisonove bolesti, ali i posljedica produženog ležanja i određenih lijekova, kao što su beta-blokatori. Postepeno ustajanje i nošenje kompresivnih čarapa mogu značajno smanjiti ove simptome.

Pad šećera u krvi u ranim jutarnjim satima

Vrtoglavica ujutru može biti simptom niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemija). Ova pojava je češća kod osoba sa dijabetesom, posebno onih koji koriste insulinsku terapiju.

Glavni uzroci su prekomjerno uzimanje insulina ili drugih lijekova, preskakanje obroka, intenzivna fizička aktivnost ili konzumiranje alkohola. Simptomi uključuju drhtavicu, glavobolje, umor, zamućen vid, poteškoće u koncentraciji i pojačano znojenje.

Labirintitis: Infekcija unutrašnjeg uha

Labirintitis je virusna ili bakterijska infekcija unutrašnjeg uha koja izaziva upalu struktura ključnih za održavanje ravnoteže. Ovo stanje može znatno otežati stajanje uspravno, naročito prilikom ustajanja iz kreveta.

Pored vrtoglavice, javljaju se i bol u uhu, glavobolje, zujanje u ušima, zamućen ili dupli vid, te mučnina i povraćanje. Obično se javlja nakon prehlade ili gripa, a liječenje podrazumijeva odmor, unos tečnosti i odgovarajuću terapiju koju propisuje ljekar.

Vrtoglavica kao nuspojava određenih lijekova

Neki lijekovi mogu izazvati vrtoglavicu kao neželjenu reakciju, a među njima su:

antibiotiki i diuretici

lijekovi na bazi opioida

antiepileptici i imunosupresivi

antidepresivi, antipsihotici i antiretrovirusni lijekovi

Ako sumnjate da vam terapija uzrokuje smetnje, obavezno se posavjetujte sa ljekarom radi eventualne korekcije doze ili zamjene lijeka.

Kako spriječiti smetnje i kada potražiti pomoć?

Određene promjene u načinu života mogu pomoći da se smanji jutarnja vrtoglavica. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, prestanak pušenja, smanjenje alkohola i kofeina (naročito uveče), uravnotežena ishrana, dovoljno sna i redovna fizička aktivnost.

Ukoliko se vrtoglavica javlja redovno ili je praćena zabrinjavajućim simptomima poput bola u grudima, ubrzanog rada srca ili jake glavobolje, neophodno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć, prenosi E-klinika.