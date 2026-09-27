Namirnica koja je pravo blago za zdravlje: Koliko urmi dnevno je preporučljivo pojesti?

Autor:ATV redakcija
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Pitanje koliko urmi dnevno ima smisla pojesti rijetko ko postavi. Ovo smeđe, lepljivo voće nosi puno benefita po zdravlje, pod uslovom da ne pretjerate.
Problem nije u samom voću. Problem je u tome što ga jedemo ili nikako, ili pola kesice ispred televizora. Postoji mjera između ta dva, i ona je manja nego što mislite.
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Najčešća preporuka glasi 2 do 3 urme dnevno. Razlog je jednostavan: tri manje urme, kakve se najčešće prodaju kod nas (sorta deglet nur, oko 8 grama po komadu), imaju otprilike 70 kalorija. To je koliko i jedna banana srednje veličine.
Tu nastaje zamka. Velike medžul urme teže oko 24 grama komad, pa tri takve donose blizu 200 kalorija. Ista „tri komada“, a trostruko veći unos. Zato uvijek gledajte veličinu, ne samo broj.
Tri manje urme daju oko 2 grama vlakana i približno 16 grama prirodnog šećera, uglavnom glukoze i fruktoze. Tu su i kalijum, magnezijum, malo gvožđa i biljni polifenoli. Nisu vitaminska bomba, ali za zalogaj od 25 grama sadržaj je pristojan.
Iznenađenje stiže kod šećera u krvi. Uprkos slatkoći, urme imaju nizak glikemijski indeks. Studija objavljena u časopisu "Nutrition Journal", istraživanje glikemijskog indeksa pet sorti urmi kod zdravih ljudi i osoba sa dijabetesom, ukazuje da ispitane sorte nisu izazvale nagle skokove šećera poslije obroka. Autori zaključuju da urme mogu biti dio zdrave ishrane, u umjerenoj količini.
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Pravilo je prosto: urma ide uz nešto, a ne sama. Probajte ove kombinacije:
Orašasti plodovi dodaju masnoće i proteine, pa se šećer sporije oslobađa i duže ste siti. Kod nas se urme često pune orasima za slavu, i ta stara kombinacija ima smisla i ostalim danima. Ono što ne radi jeste kesica na kauču poslije večere, jer tada niko ne broji.
Suve urme su koncentrovano voće. U 100 grama ima oko 280 kalorija, više nego u istoj količini hljeba. Ako pazite na težinu, računajte ih kao dio dnevnog unosa, a ne kao „zdravi dodatak koji se ne broji“.
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Pažnja je potrebna i osobama sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom. Nizak glikemijski indeks ne znači neograničenu količinu, pa se o tome da li i koliko urmi dnevno uvesti posavjetujte sa svojim ljekarom. Oni koji imaju problem sa bubrezima trebalo bi da imaju u vidu i visok sadržaj kalijuma.
Iskreno rečeno, urme nisu čudesna namirnica. Ipak, tri komada uz doručak ili šaku oraha mogu biti ukusan i jednostavan dodatak raznovrsnoj ishrani, i to za manje novca nego čokoladica.
(Krstarica)
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