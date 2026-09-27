Namirnica koja je pravo blago za zdravlje: Koliko urmi dnevno je preporučljivo pojesti?

Pitanje koliko urmi dnevno ima smisla pojesti rijetko ko postavi. Ovo smeđe, lepljivo voće nosi puno benefita po zdravlje, pod uslovom da ne pretjerate.

Problem nije u samom voću. Problem je u tome što ga jedemo ili nikako, ili pola kesice ispred televizora. Postoji mjera između ta dva, i ona je manja nego što mislite.

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Koliko urmi dnevno je dovoljno i zašto baš tri?

Najčešća preporuka glasi 2 do 3 urme dnevno. Razlog je jednostavan: tri manje urme, kakve se najčešće prodaju kod nas (sorta deglet nur, oko 8 grama po komadu), imaju otprilike 70 kalorija. To je koliko i jedna banana srednje veličine.

Tu nastaje zamka. Velike medžul urme teže oko 24 grama komad, pa tri takve donose blizu 200 kalorija. Ista „tri komada“, a trostruko veći unos. Zato uvijek gledajte veličinu, ne samo broj.

Šta se krije u samo 3 urme, bez uljepšavanja?

Tri manje urme daju oko 2 grama vlakana i približno 16 grama prirodnog šećera, uglavnom glukoze i fruktoze. Tu su i kalijum, magnezijum, malo gvožđa i biljni polifenoli. Nisu vitaminska bomba, ali za zalogaj od 25 grama sadržaj je pristojan.

Iznenađenje stiže kod šećera u krvi. Uprkos slatkoći, urme imaju nizak glikemijski indeks. Studija objavljena u časopisu "Nutrition Journal", istraživanje glikemijskog indeksa pet sorti urmi kod zdravih ljudi i osoba sa dijabetesom, ukazuje da ispitane sorte nisu izazvale nagle skokove šećera poslije obroka. Autori zaključuju da urme mogu biti dio zdrave ishrane, u umjerenoj količini.

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Kada je najbolje jesti urme da ne pojedete cijeli paket?

Pravilo je prosto: urma ide uz nešto, a ne sama. Probajte ove kombinacije:

isječene u ovsenu kašu umjesto kašike šećera

kao užina oko 10 časova, uz 4 do 5 oraha ili badema

prije popodnevne šetnje ili treninga, kad tijelu treba brza energija

Orašasti plodovi dodaju masnoće i proteine, pa se šećer sporije oslobađa i duže ste siti. Kod nas se urme često pune orasima za slavu, i ta stara kombinacija ima smisla i ostalim danima. Ono što ne radi jeste kesica na kauču poslije večere, jer tada niko ne broji.

Ko treba da pripazi na količinu urmi u kesici?

Suve urme su koncentrovano voće. U 100 grama ima oko 280 kalorija, više nego u istoj količini hljeba. Ako pazite na težinu, računajte ih kao dio dnevnog unosa, a ne kao „zdravi dodatak koji se ne broji“.

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Pažnja je potrebna i osobama sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom. Nizak glikemijski indeks ne znači neograničenu količinu, pa se o tome da li i koliko urmi dnevno uvesti posavjetujte sa svojim ljekarom. Oni koji imaju problem sa bubrezima trebalo bi da imaju u vidu i visok sadržaj kalijuma.

Iskreno rečeno, urme nisu čudesna namirnica. Ipak, tri komada uz doručak ili šaku oraha mogu biti ukusan i jednostavan dodatak raznovrsnoj ishrani, i to za manje novca nego čokoladica.

(Krstarica)