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Kurtijeva policija lomila sve pred sobom: Uhapšen i starac od 90 godina

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27.09.2026 12:21

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Foto: Tanjug

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocijenila je da je prištinski premijer Aljbin Kurti jutros poslao svoje policijske falange da uhapse devet Srba, s ciljem da izvrši dodatni pritisak na Zubin Potok, protjera i zastraši preostali srpski narod u Ibarskom Kolašinu.

"Kurtijevi naoružani odredi upali su jutros oko 6.00 časova, baš na Krstovdan, u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba. Dok su ljudi spavali, probudila ih je policija, koja je lomila vrata i sve pred sobom", saopšteno je iz Kancelarije.

U saopštenju se navodi da je među privedenima i starac od 90 godina, koji je u više navrata bio meta takozvane kosovske policije, zatim otac koji kod kuće ima dijete sa smetnjama u razvoju i rođaci Srba koji su već bili mete Prištine.

Iz Kancelarije su dodali da je riječ o ljudima koji više od dvije decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni poslije brojnih privođenja i policijskih akcija u ovoj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta, ali su za Prištinu postali mete jer je cilj protjerati sve punoljetne Srbe i označiti ih kao zločince.

"Naši predstavnici na terenu u kontaktu su sa porodicama privedenih kako bi im se obezbedila pravna zaštita", naglasili su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

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U saopštenju se ističe da su masovna hapšenja postala novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, a da nedavna otkrića u Zubinom Potoku /iskopavanja navodnih grobnica/, Priština koristi kao izgovor za stigmatizaciju i lov na sve preostale Srbe.

"Dodatno, najnovijim hapšenjima Kurti želi da vodi i političku kampanju kojom nastoji da skrene pažnju prištinske javnosti sa haških optužnica vođama takozvane OVK sa opakom namerom stvaranja veštačkog balansa kako teret ratnih zločina ne bi bio samo na albanskoj strani", navodi se u sapštenju.

Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom Potoku devet osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, prenosi Srna.

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Tagovi :

Petar Petković

Zubin Potok

hapšenja

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