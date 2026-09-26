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Iznenada preminuo Milivoje Radičević Žabac

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26.09.2026 18:26

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Миливоје Радичевић Жабац
Foto: Privatna arhiva

Veoma tužne vijesti dolaze ovog dana... Iznenada je preminuo sportski novinar Miloje Radičević Žabac, koji je dugi niz godina radio za poznati list "Sport", a bavio se ovim zanatom u još nekolicini poznatih medija tokom svog života.

Miloje Radičević je prve novinarske korake počeo u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, da bi 1994. godine postao honorarni saradnik tadašnjeg najtiražnijeg sportskog lista u Jugoslaviji.

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On je u početku radio kao dopisnik iz Lazarevca, a onda je angažovan i kao član beogradske rubrike, gdje je sa posebnom pažnjom pratio dešavanja na nižerazrednim fudbalskim terenima srpske prijestonice i okoline.

On je uporedo izvještavao i sa utakmica OFK Beograda, Zvezdare, Hajduka sa Liona, Železnika, Zemuna i Milicionara, kada su ovi klubovi bili dio najvišeg ranga.

U redakciji "Sporta" obavljao je dužnost urednika beogradske rubrike i šefa dopisničke službe.

Tokom novinarske karijere je pisao još za list "Vojska", "Večernje Novosti", "Borbu Sport 92", "Danas", "Sportski žurnal"...

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Dio karijere proveo je na mjestu urednika sportske redakcije "RTV GEM".

Diplomirao je na Visokoj školi sportskog novinarstva u Beogradu.

Opelo i sahrana Miloja Radičevića bića obavljeni u nedjelju, 27. septembra u 14 časova na novom groblju u Velikim Crljenima.

(Telegraf)

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Milivoje Radičević Žabac

In memoriam

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