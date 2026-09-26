Medvjed razvalio vrata štale i zaklao sedam ovaca: Mještani uznemireni

U zaseoku Omar, u užičkom selu Bioska, medvjed je napravio do sada nezabilježen pokolj u ovom kraju. U domaćinstvu Milića Pjevića, u dva navrata, zaklao je sedam ovaca, dok ovan još nije pronađen.

U domaćinstvu Milića Pjevića medvjed je preksinoć razvalio vrata štale u kojoj su bile ovce. Ujutru je zatekao sedam mrtvih životinja, neke u štali, a neke oko nje.

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– Ne znamo da li je bila mečka sa mečićima ili medvjed. Razvalili su vrata od štale u kojoj su bile ovce. Moj otac je ujutru zatekao sedam mrtvih ovaca, u štali i oko štale. Ovna nije mogao da pronađe, pa pretpostavljamo da ga je medvjed negdje odnio. Sinoć je ponovo dolazio u štalu i isprevrtao ovce koje su već bile mrtve. Od cijelog stada ostale su samo tri ovce – kaže Milenko Pjević, Milićev sin, koji živi u Užicu.

Prema njegovim riječima, u komšiluku još dvojica domaćina drže ovce, ali njihova stada za sada nisu bila na meti medvjeda.

Napadi medvjeda na stoku u ovom dijelu Bioske nisu novost, ali mještani kažu da do sada nije zabilježen ovakav pokolj. u proljeće ove godine mečka je dolazila u domaćinstvo Lazića, gdje je takođe zaklala nekoliko ovaca, dok su prošle godine u Marinkovićima, u blizini jezera, stradale dvije do tri ovce.

Najnoviji napad dodatno je uznemirio meštane, posebno zbog toga što se približava period kada se medvjedi pripremaju za zimski san i intenzivnije traže hranu.

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Strah među stanovnicima raste, jer se medvjedi sve češće pojavljuju u blizini domaćinstava i štala, a pojedini napadi sada su zabilježeni i na svega nekoliko metara od kuća.

Kod Milića Pjevića su došli nadležni iz gradske uprave Užica i popisali štetu.

(Kurir)