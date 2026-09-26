Cijelo imanje prodaje za manje od 22.000 KM

Dok cijene nekretnina u gradovima ostaju visoke, na oglasima se i dalje mogu pronaći seoska domaćinstva za iznose koji su višestruko manji od cijene čak i najmanjih gradskih stanova.

Jedno takvo imanje oglašeno je u selu Labukovo, oko 37 kilometara od Niša.

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Riječ je o parceli površine 25 ari, koja se vodi kao građevinsko zemljište, dok kuća ima 85 kvadratnih metara. Kako se navodi u oglasu, riječ je o kući tipa čatmara, odnosno tradicionalnom objektu građenom od drveta i ispune.

Kuća ima 85 kvadrata i tri sobe

Prema navodima prodavca, unutrašnjost kuće je oko 80 odsto renovirana i objekat je useljiv.

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Kuća ima tri sobe, a renoviran je i krov, na kojem su postavljene nove vjetar-lajsne i ćeramida.

Objekat ima priključak za električnu energiju, ali trenutno nema vodu. Stari bunar se urušio, pa je, kako se navodi, potrebno iskopati novi ili obezbijediti priključak na izvor.

Ispod kuće nalazi se podrum od kamena, dok su na imanju još ambar i poljski toalet.

Na parceli ima i različitih voćaka - krušaka, kajsija, smokava, jabuka, oraha, trešanja, šljiva i višanja.

Cijena 11.000 evra, moguća i zamjena

Imanje se nalazi oko 2,5 do tri kilometra od Popšice i manastira Svetog arhangela Gavrila. Prema oglasu, asfaltni put dolazi gotovo do samog placa, a u blizini postoji i ulična rasvjeta.

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Prodavac navodi i da je na parceli moguće graditi dodatne stambene i ekonomske objekte, dok je nekretnina uknjižena 1/1.

Cijena domaćinstva je fiksnih 11.000 evra (manje od 22.000 KM), a kupac snosi troškove poreza i notara. Kao jedna od mogućnosti navedena je i zamjena za građevinski materijal, pri čemu je cijena imanja u zamjeni 13.500 evra, prenosi "Blic".