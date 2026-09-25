Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Foto: Tanjug

Dvogodišnje dijete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju. U udesu je povrijeđeno više osoba. Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila. Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povrijeđene u Zdravstveni centar Vranje. Dok ovo javljamo put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmjerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put. (Bujanovačke)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.