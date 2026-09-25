Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Autor:ATV redakcija
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Dvogodišnje dijete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.
Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju.
U udesu je povrijeđeno više osoba.
Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila.
Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povrijeđene u Zdravstveni centar Vranje.
Dok ovo javljamo put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmjerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put.
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