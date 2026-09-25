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Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

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25.09.2026 21:18

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Dvogodišnje dijete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju.

U udesu je povrijeđeno više osoba.

Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila.

Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povrijeđene u Zdravstveni centar Vranje.

Dok ovo javljamo put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmjerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put.

(Bujanovačke)

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nesreća

Saobraćajna nesreća

tragedija

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