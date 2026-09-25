Logo

Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 21:29

Komentari:

0
аутобус сједишта вожња путници
Foto: Pexel/Erik Schereder

Autobus je u petak sletio sa puta u blizini sela Stenče kod Tetova, objavio je Tetovo Info, a prenio Sloboden pečat.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u vozilu u trenutku nesreće nije bilo putnika, dok vozač nije pronađen.

Iz SVR Tetovo navode da slučaj nije prijavljen policiji, ali da su njihove ekipe izašle na teren i tragaju za vozačem.

Полиција Србија

Srbija

Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Kako je autobus oštetio bankinu, policija pokušava da utvrdi ko je upravljao vozilom.

Srećom, autobus je u trenutku nesreće bio prazan, a prema prvim informacijama najvjerovatnije je riječ o opštinskom vozilu.

Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju uzroka nesreće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Чекић, судница

Region

Osuđena na robiju jer je mužu rekla da je ped*r

5 h

0
Алексићу 40 година затвора због убиства матуранта: Максимална казна за злочин у Дрнишу

Region

Aleksiću 40 godina zatvora zbog ubistva maturanta: Maksimalna kazna za zločin u Drnišu

7 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Region

Veritas upozorava Srbe: Oprez na granici s Hrvatskom, moguća hapšenja!

8 h

1
Ботокс

Region

Otišle na botoks, završile u bolnici: Sumnja se na lažni preparat

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

46

Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

21

29

Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

21

23

Dan pred Krstovdan slavi se ovaj svetac: On je promijenio istoriju

21

19

Cvijanović za ATV: Posjeta SAD bila je suštinska, odnosi bolji nego ikada

21

18

Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Trenutno na programu

19:55

Marketing

marketing

20:00

Loto, Lutrija RS

loto

20:10

U drugom planu

informativno politički

21:10

U prvom planu

informativno politički

22:20

Smrtonosni tropi SE06 EP08 (12+)

serijski program

23:00

Planinski doktor S10 EP05 (12+, R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima