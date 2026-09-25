Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

Autor:ATV redakcija
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Autobus je u petak sletio sa puta u blizini sela Stenče kod Tetova, objavio je Tetovo Info, a prenio Sloboden pečat.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u vozilu u trenutku nesreće nije bilo putnika, dok vozač nije pronađen.
Iz SVR Tetovo navode da slučaj nije prijavljen policiji, ali da su njihove ekipe izašle na teren i tragaju za vozačem.
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Kako je autobus oštetio bankinu, policija pokušava da utvrdi ko je upravljao vozilom.
Srećom, autobus je u trenutku nesreće bio prazan, a prema prvim informacijama najvjerovatnije je riječ o opštinskom vozilu.
Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju uzroka nesreće.
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