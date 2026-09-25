Cvijanović za ATV: Helez i Konaković upozoreni od velikih međunarodnih igrača

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su ministar odbrane i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Zukan Helez i Elmedin Konaković upozoreni od velikih međunarodnih igrača na svoje djelovanje.

"Helez i Konaković su upozoreni već od nekih velikih međunarodnih igrača da to što rade ne priliči mjestu koje obavljaju, ni politici koju predstavljaju. Napravili su problem i za građane. Protiv toga se mi borimo kada otvaramo vrata u svijetu", je Cvijanovićeva.

Ona je istakla i da u Vašingtonu nije bila delegacija BiH, već delegacija koja pripada istom političkom bloku i uvjerenju.

Napomenula je da se godinama ne može postići saglasnost o tome šta bi bila jedinstvena poruka.

"Kada razgovaramo sa nekim ljudima, govore nam kako ne mogu slušati stalna zatrpavanja nekim problemima iz prošlosti. Niko ne priča o budućnosti, o tome kako riješiti neki problem, realizovati neki projekat. To bi pokazalo da zemlja ide naprijed", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Cvijanovićeva je rekla i da je, dok je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović imao govor u UN, ona imala duži i kvalitetan sastanak sa ambasadorom SAD u UN Majkom Volcom.

"Bio je to kvalitetan sastanak u kojem smo se bavili time šta je BiH, šta je uloga OHR-a, te o nekim projektima koji bi se mogli u budućnosti realizovati – o svemu što jeste politička, ekonomska, ustavna i krvna slika BiH, ali i o onome što se događa u regionu", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da u Sarajevu vlada nenormalan politički ambijent gdje se konstantno traži sukob sa Srbima. „Njima postoji samo tema da napadnu nekog iz Republike Srpske ko je prijetnja njihovim unitarističkim ciljevima, koji se nikada neće desiti“, istakla je Cvijanovićeva.

Ukazala je da se Bošnjaci iz političkog miljea nikako ne mogu izvući iz prošlosti i da je Helez jedan od onih koji je definitivno uspio da zatruje odnose.

"Sve što uradite protiv Srbije znači da ste Republiku Srpsku odmakli od sebe i tačka. Radite bez pokrića, bez ikakvog uporišta, pričate samo o prošlosti, a ne pričate šta biste uradili za svoje građane. Niko u FBiH ne priča o izgradnji mostova, vrtića, škola, zdravstvenih centara, o povećanju plata i penzija – te teme uopšte ne postoje", navela je Cvijanovićeva.

Komentarišući to što je Helez otpustio dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH, Cvijanovićeva je rekla da se on godinama izjašnjava kao nacionalista, te da pravi radikalne poteze i daje takve izjave.

Odgovarajući na pitanje da li je realna mogućnost zatvaranje OHR-a, Cvijanovićeva je poručila da jeste.

"Ako smo ozbiljni ljudi, moramo razumjeti kako teku procesi. Iz nečega što je prije godinu ili dvije dana bilo potencijalno divljanje, došli smo do toga da niko više ni ne spominje OHR", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da dijalog jeste jedino rješenje, ali da za to mora biti neko s druge strane stola ko ne zagovara uporno unitaristički koncept BiH, već da dijalog bude zasnovan na racionalnim osnovama i realnim ciljevima.