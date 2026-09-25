Hrpa evra pronađena: Državljanin BiH uhvaćen u velikoj prevari

Autor:ATV redakcija
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Složena prevara na štetu poznate kompanije iz sektora distribucije hrane na veliko otkrivena je u okviru operacije "Karburant“, koju su sproveli karabinjeri iz Bresanonea i Bolcana u saradnji sa Guardia di Finanza iz Bresanonea.
Istraga je završena izvršenjem naloga za pretres i zaplijenu koji je Tužilaštvo u Bolcanu izdalo protiv dvije osobe: vozača iz Bosne i Hercegovine te šefa benzinske pumpe, državljanina Albanije, koji radi u Kijuzi.
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Prevarantski sistem sastojao se u zloupotrebi korporativnih kartica poznate kompanije za gorivo: vozač je uzimao kartice iz vozila parkiranih u depou i odlazio do objekta u Kijuzi, gdje je šef pumpe na POS terminalu simulirao fiktivna točenja dizela i kupovinu AdBlue aditiva koje se nikada nisu dogodile.
Iznosi su stavljani na teret oštećene kompanije, čime je nanesena šteta procijenjena na oko 20.000 evra i to samo za dokazane slučajeve. Zarada je potom podizana i dijeljena u gotovini između dvojice osumnjičenih, koji su prijavljeni za krivično djelo prevare i neovlašćeno korišćenje platnih instrumenata.
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Tokom pretresa objekta, policija je pronašla 41.050 evra u gotovini, pedantno skrivenih u sefu, između stranica pojedinih knjiga, u potkrovlju i među gajbama sa vinom. Ovaj iznos je preventivno zaplijenjen jer se smatra prihodom od nelegalnih aktivnosti. Istovremeno, Guardia di Finanza je pokrenula provjeru zaliha goriva kako bi utvrdila eventualne nepravilnosti fiskalne prirode, prenosi portal "nezavisne".
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