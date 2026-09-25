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Velika tragedija, četvorogodišnji dječak pronađen mrtav

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25.09.2026 19:47

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Дјечак пронађен мртав
Foto: Screenshot

Četvorogodišnji Avram Josif Laurenciju, koji je juče nestao iz svog doma u Dofteani, u okrugu Baku u Rumuniji, danas je pronađen mrtav u reci Trotuš.

Mališan, koji je bolovao od autizma, pod još neutvrđenim okolnostima juče je napustio svoj porodični dom, nakon čega se krenulo u opsežnu potragu za njim.

Javnost je alarmirana u četvrtak popodne, kada je porodica dečaka primetila da ga više nema u dvorištu niti u blizini kuće.

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Sigurnosne kamere snimile su mališana kako sam i bos, obučen u trenerkicu, trči niz ulicu. Mališan je potom otišao u nepoznatom pravcu.

Nažalost, danas su stigle najgore vijesti, da je potraga završena tragično.

"Prije nekoliko minuta ekipe za potragu pronašle su maloljetnika, nažalost mrtvog, u koritu rijeke Trotuš", saopštila je policija danas oko 14 časova.

Kako su naveli, oko 250 ljudi je učestvovalo u potrazi za mališanom.

"Tokom noći, u operacijama potrage korišćeni su termovizijska kamera, kao i helikopter Generalnog inspektorata za avijaciju Ministarstva unutrašnjih poslova", saopštila je ranije Policijska inspekcija okruga Baku na Fejsbuku.

Policija je pokrenula krivični postupak zbog krivičnog djela lišenja života i utvrdiće tačne okolnosti pod kojima je dijete završilo u rijeci Trotuš. Tijelo će biti prevezeno u Službu sudske medicine, gdje će biti obavljena obdukcija i utvrđen tačan uzrok smrti.

Čitava zajednica je u šoku zbog tragične smrti mališana.

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"Užasne vijesti za našu zajednicu... Nažalost, četvorogodišnji dječak, koji je juče nestao iz sela Dofteana, pronađen je mrtav u rijeci Trotuš. Od juče do danas, policajci, vatrogasci, volonteri i ljudi iz zajednice mobilisali su se i bez prestanka učestvovali u potrazi, sa nadom da će mališan biti pronađen živ. Nažalost, danas su stigle vijesti koje niko nije želio. U ovim bolnim trenucima uz porodicu smo, koja je prošla kroz težak period. Ne postoje riječi za ovakav gubitak. Neka mu Bog podari vječni mir, a porodici snagu da prebrodi ovo strašno iskušenje", saopštili su predstavnici opštine Dofteana.

(Alo)

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Tagovi :

tragedija

pronađeno tijelo

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