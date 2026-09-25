Jagoda u supermarketu: Neobična ljubavna priča

„Jagoda u supermarketu“ je srpski film iz 2003. godine u režiji Dušana Milića.



Radnja prati Jagodu koja radi u supermakretu i mašta o pravoj ljubavi,a li nažalost nema sreća kao njena koleginica Ljubica.

Uzdrmana emotivnim problemima Jagoda izazove incident zbog kojeg upada naoružani bivši specijalac i zarobljava taoce. Kako noć prolazi, simpatije između kasirke i specijalca rastu, i udruženi pokušavaju da se suprotstave policiji koja opkoljava supermarket sa ciljem da likvidira otmičara.





Film na duhovit i satiričan ančin pokazuje atmosferu Beograda početkom 2000-ih.







„Jagoda u supermarketu“ - subota u 23 časa i 40 minuta.