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Ko ruši Republiku Srpsku: Malagurski objavio novi film

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25.09.2026 20:38

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Застава Републике Српске
Foto: ATV

Srpski režiser Boris Malagurski objavio je ovi kratki dokumentarni film, ovaj put posvećen radu nevladinih organizacija u Republici Srpskoj.

Na početku Malagurski postavlja pitanje "Ko ruši Republiku Srpsku?", a potom predstavlja sistem rada pojedinih NVO.

"Zamisli ovu situaciju - strana vlada uplati novac u tvojoj zemlji. Onda ta organizacija onda tim novcem zapošljava istraživače, objavljuje izvještaje o tvojoj vlasti, predlaže izmjene zakona, svoje nalaze šalje stranim diplomatama i evropskim institucijama, a zatim se upravo ti izvještaji koriste kao argument u međunarodnim raspravama o sankcijama i političkim pritiscima. Kako to tebi zvuči?", pita Malagurski.

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Autor čuvenih filmova "Težina lanaca" u nastavku se osvrće na Fondaciju porodice Soroš, za koju ističe da je ona najveći pojedinačni donor u BiH.

Malagurski detaljno objašnjava i funkcionisanje drugih NVO u BiH, te zaključuje da zapravo sami građani ove zemlje finansiraju te organizacije.

Kompletan film i detaljno objašnjenje pogledajte u priloženom videu.

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Tagovi :

Republika Srpska

Nevladine organizacije

Boris Malagurski

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