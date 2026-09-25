Dodik saopštio važne vijesti za sve penzionere: Evo kada kreće isplata

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je važne vijesti za sve penzionere u Republici Srpskoj.

Dodik je rekao da će penzije u Republici Srpskoj biti isplaćene pred izbore.

Dodik je da je Republika Srpska zahvaljujući SNSD-u uspjela i opstala i da je uvjeren u ubjedljivu izbornu pobjedu na svim nivoima.

U obraćanju građanima na predizbornoj tribini SNSD-a u banjalučkom naselju Dragočaj, Dodik je istakao da je narod u Republici Srpskoj glasao za SNSD da ne dozvoli poniženje srpskog naroda, te da ova partija nikada nije odustala od interesa naroda i Republike Srpske i da zato stalno pobjeđuje.

"U Republici Srpskoj su održani mir i stabilnost institucija, redovne su i isplate uvećanih plata, penzija i boračkih primanja od kada je SNSD na vlasti u Republici Srpskoj od 2006. godine", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je u Dragočaju zahvaljujući SNSD-u obnovljen društveni dom i riješen problem vodosnabdjevanja, a u planu je i izgradnja dječijeg vrtića.

Republika Srpska na dobrom putu

Kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je uvjerena da je Republika Srpska na dobrom putu i da joj treba stabilna vlast, odgovorni i predsjednik i srpski srpski član Predsjedništva BiH, kao i poslanici.

"Sigurna sam da će naši građani to prepoznati i da će dati podršku kandidatima SNSD-a", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je SNSD pokazao sposobnost da rješava pitanja koja su životno važna za građane širom Republike Srpske. "Imamo plan i očekujemo podršku građana za dalji razvoj prigradskih naselja i seoskih sredina", rekla je Cvijanovićeva.

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić uvjeren je u izbornu pobjedu SNSD-a, ističući da želi ekonomski stabilnu Republiku Srpsku sa svim njenim institucijama.

"Nastojaću da Republika Srpska ima redovnu ispaltu plata, penzija i boračkih primanja. Kreiraćemo set mjera za bolji ekonomski i privredni razvoj Republike Srpske", istakao je Minić.

Minić je ponovio da će krajem septembra zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom otputovati u Moskvu na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da SNSD ima jasne stavove kada je riječ o očuvanju Republike Srpske i da je i večerašnja tribina pokazala put ka pobjedi.

Kanditat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Goran Maričić rekao je da je narod prepoznao dobru politiku SNSD-a zbog čega na svakim izborima ostvaruje uspješno pobjedu.

"SNSD ima rezultate, planove i ciljeve, zbog čega očekujemo ubjedljivu pobjedu naših kandidata", zaključio je Maričić, prenosi Srna.